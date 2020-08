Wolfsburg

Ein Fall von gefährlicher Körperverletzung beschäftigt nach Ablauf von fast zwei Jahren erneut die Wolfsburger Justiz: In der Nacht zum 15. September 2018 hatten mehrere Täter vor einem Lokal im Schachtweg einen 29-jährigen Wolfsburger zusammengeschlagen und auf das dem Boden liegende Opfer eingetreten. Bei einem Prozess im vergangenen Januar war das Verfahren gegen einen 27 Jahre alten Angeklagten gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt worden. Doch jetzt musste der Fall neu aufgerollt werden – weil der Mann das Geld nicht gezahlt hatte.

Der bisher nicht vorbestrafte Wolfsburger hatte im ersten Prozess zugegeben, das Opfer mit der Faust geschlagen zu haben. Er bestritt jedoch, auch für die Fußtritte verantwortlich zu sein. Nach seiner Aussage hätten er und ein Kumpel den Ort der Schlägerei direkt nach dem ersten Faustschlag verlassen, aber weitere Beteiligte seien zu diesem Zeitpunkt noch um den Verletzten herumgestanden.

Wer dem bereits am Boden liegenden Mann die Tritte zugefügt hatte, konnte im ersten Prozess nicht abschließend geklärt werden

Das Opfer wurde noch in derselben Nacht mit Verletzungen an der Halswirbelsäule ins Klinikum eingeliefert. Wer dem bereits am Boden liegenden Mann die Tritte zugefügt hatte, konnte im ersten Prozess nicht abschließend geklärt werden. Aufgrund der glaubhaften Aussage des Angeklagten stellte das Amtsgericht Wolfsburg das Strafverfahren gegen die Zahlung von 500 Euro vorläufig ein.

Dieser Zahlungsverpflichtung kam der 27-Jährige jedoch nicht nach, weshalb Verfahren vor dem Amtsgericht Wolfsburg wieder aufgenommen werden musste. Der Angeklagte zeigte sich uneinsichtig: Er habe eben durch Corona keine Arbeit mehr gehabt und die Geldauflage deshalb nicht zahlen können. Telefonisch habe er beim Gericht angeblich niemanden erreicht und trotzig äußerte er: „Und ich ruf da auch nicht hinterher!“

Da es sich um einen Fall der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung handelt, erläuterte der Richter dem Angeklagten, dass er sich in diesem Fall juristisch auch für die Taten seiner Mittäter verantworten müsse. Daraufhin entgegnete der Angeklagte laut: „Dann ist die Anklage aber falsch! Ich habe nur einmal zugeschlagen. Und was die anderen danach gemacht haben, dafür kann ich doch nichts! Dann ist das Gesetz eben scheiße!“ Dass er – hätte er sich an die vereinbarten Auflagen gehalten – straffrei davongekommen wäre, übersah der Angeklagte dabei.

Ein Zeuge fehlte beim Prozess

Nun müssen in einem Fortsetzungstermin weitere Zeugen gehört werden. Da ein Zeuge trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zum aktuellen Termin erschienen war, wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 Euro verhängt.

