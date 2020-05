St.-Annen-Knoten: Ampelschaltung wird für Pendler zur Geduldsprobe

Wolfsburg

Bremsen, Gas geben, Bremsen, Hupen: Pendler in Wolfsburg sind Kummer gewöhnt. Doch an der Ampelanlage am St.-Annen-Knoten wird die morgendliche Fahrt erst recht zur Geduldsprobe, meint Olaf Damitz. Er muss die Riesenkreuzung täglich von der Dieselstraße in Richtung Heßlinger Straße überqueren. „Jeden Morgen stelle ich fest, dass die Ampelanlage – je nach Querverkehr – so geschaltet ist, dass in der kurzen Schaltphase gerade mal drei Autos in dieser Richtung durchgelassen werden.“

Kurze Ampelphase am St.-Annen-Knoten – in Bildern:

Zur Galerie Verkehr am St.-Annen-Knoten in Wolfsburg: Die kurzen Schaltphasen auf Dieselstraße und Heßlinger Straße ärgern die Pendler – und auch die neuen Radarfallen der Stadt erregen die Gemüter.

Die Ampeln auch noch bei „Orange“ zu überfahren, sollten Autofahrer übrigens tunlichst sein lassen. Schließlich dokumentieren die neuen Radarfallen der Stadt auf einigen Fahrspuren nicht nur zu schnelles Fahren, sondern künftig auch Rotlichtverstöße.

Anzeige

Manchmal schafft es gar kein Auto über die Kreuzung

Statt Blitzer aufzustellen, solle die Stadt lieber Ursachenforschung betreiben, fordert Damitz. „Ich will hier nicht um Verständnis für diejenigen werben, die bei ‚Spätgelb‘ noch den Kreuzungsbereich mit stark überhöhtem Tempo passieren“, betont der Klötzer. „Gesetze und Vorschriften sind für alle da und sollten auch von allen respektiert werden.“ Allerdings verleiteten die kurzen Schaltphasen die Autofahrer zu dem beschriebenen Verhalten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Manchmal hilft auch das Gaspedal nicht mehr weiter. Wenn ein Autofahrer das Umschalten der Ampel auf Grün verschlafe, sei es oft schon zu spät. „Ich bin schon häufig Zeuge geworden, dass statt der beschriebenen drei Fahrzeuge nicht ein einziges Fahrzeug während der kurzen Schaltphase durchkam“, berichtet Damitz.

Die Ampelschaltung erfolgt verkehrsabhängig

Die WAZ hat auf der Kreuzung die Zeit genommen: 14 bis 16 Sekunden Zeit blieben den Autofahrern, um von der Dieselstraße in Richtung Heßlinger Straße zu fahren, wohlgemerkt bei geringem Verkehrsaufkommen am Dienstagvormittag. Die Länge der Grünphasen richtet sich danach, wie viele Autos auf den anderen Fahrspuren anrollen. Und es gibt noch weitere Faktoren.

Feuerwehr und Busse können in Schaltung eingreifen

Die Stadt Wolfsburg verweist darauf, dass an der Ampel auch häufig Eingriffe in die Ampelschaltung erfolgten, etwa von Einsatzfahrzeugen oder den Bussen der Wolfsburger Verkehrs GmbH. Für solche Fälle sei die minimale Länge der Grünphase bereits im Vorfeld zur Einrichtung des Blitzers verdoppelt worden. „Im Normalfall sind verkehrsabhängig längere Freigabezeiten als die Mindestfreigabezeit gegeben“, erklärt Stadtsprecherin Christiane Groth. „Die Situation für die Verkehrsteilnehmer ist jetzt komfortabler als zuvor.“

Neu und kostenlos: Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen VW-Themen auf einen Blick: Damit Sie nichts Wichtiges verpassen, können Sie jetzt immer dienstags den großen VW-Themenüberblick in Ihr Mail-Postfach bekommen. ► Hier geht’s zur Anmeldung!

Die Grüne Welle auf der Nord-Süd-Achse hat Vorrang

Dass etwa die Feuerwehr bei Einsätzen die Schaltung der Ampel beeinflussen kann, sei Damitz bewusst. „Das ändert aufgrund der geringen Häufigkeit dieser Vorkommen jedoch nichts an der Grundaussage.“

Lässt sich denn nicht grundsätzlich etwas an der Ampelschaltung verändern? Nein, sagt die Stadt. Der Verkehr auf Berliner Ring und Berliner Brücke habe Vorrang: „Maßgebend für die Schaltung ist die Grüne Welle auf der Nord-Süd Achse. Diese lässt nur wenig Freiheitsgrade übrig.“ Die Pendler müssen also am St.-Annen-Knoten vorerst weiter mit dem üblichen Leid im Berufsverkehr leben. Bremsen, Gas geben, Bremsen …

Lesen Sie auch

Von Christian Opel