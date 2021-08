Wolfsburg

Das nächste Oldtimertreffen in Wolfsburg steht vor der Tür. Nachdem in den vergangenen Wochen mit Golf, Karmann Ghia und Käfer den Volkswagen-Oldies die Bühne gehörte, kommen jetzt Freunde von amerikanischer Fahrzeugbaukunst auf ihre Kosten. Am kommenden Wochenende trifft sich der Verein „Riviera Owners Association“ (ROA) in Wolfsburg.

Besser bekannt sind die Oldtimer der Vereinsmitglieder in Deutschland wahrscheinlich unter dem Namen „Buick“. Die nach dem Gründer David Dunbar Buick benannte Automarke wurde 1903 gegründet. Seit 1910 gehört sie dem US-amerikanischen Automobilkonzern General Motors an. Der Buick Riviera ist ein von 1963 bis 1998 gebautes großes Luxuscoupé, dass seinerzeit zahlreiche Designpreise abräumte.

Ausfahrt am Samstag nach Braunschweig

Rund 20 dieser Automobile sind nun von Freitag, 6. August, bis Montag, 9. August, in der Volkswagen-Stadt Wolfsburg zu bewundern. Basislager der Oldtimerfreunde ist dabei das Courtyard Marriot Hotel am Allersee.

Am Samstag brechen die Besitzer mit ihren „Ami-Schlitten“ dabei zu Ausfahrten rund um Wolfsburg auf. So starten sie um 14.15 Uhr Richtung Braunschweig und werden dort gegen 15 Uhr ihre Wagen auf dem historischen Marktplatz präsentieren. Am Sonntagvormittag ab 10 Uhr können die Fahrzeuge dann auf der Wiese zwischen Hotel und Allersee bewundert werden. Dann bleibt auch Zeit für Gespräche mit den Oldie-Freunden.

Bei der Veranstaltung handelt es sich übrigens um eine waschechte Premiere: Es ist das erste Treffen von ROA-Mitgliedern in Europa.

Von Steffen Schmidt