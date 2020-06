Am Wolfsburger Bahnhof sollen künftig selbstfahrende Züge starten

Wolfsburg

Der Wolfsburger „ Zukunftsbahnhof“ wird seinem Namen künftig einmal mehr gerecht: Auf der Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Braunschweig soll im nächsten Jahr ein dreijähriges Forschungsprojekt beginnen. Der Zughersteller Alstom will zwei Ennos mit Technik für selbstfahrende Züge ausstatten. Nach dem Ende des Tests soll feststehen, ob die Technik sicher und zuverlässig ist. Bei dem Testlauf im regulären Linienbetrieb (RE 50) soll zur Sicherheit noch ein Lokführer dabei sein. Die Technik soll helfen, die Pünktlichkeit der Züge zu verbessern und Energie einzusparen.

TU Berlin , DLR und Regionalverband Braunschweig beteiligt

Laut des französischen Zugherstellers Alstom wird das Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, dem Deutschen Zen­trum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) und der Technischen Universität Berlin ( TU Berlin) organisiert. Alstom baut die Coradia-Continental-Regionalzüge, die als „Enno“ in der Zugflotte der Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH unterwegs sind. Letztere wiederum ist eine Tochter des Großraumverbandes.

Anzeige

„Mobilität spielt in Wolfsburg eine übergeordnete Rolle“

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs freut sich, dass die ­VW-Stadt Teil eines weiteren Mobilitätsprojektes ist: „Als Konzernstandort von Volkswagen spielt in Wolfsburg das Thema Mobilität eine übergeordnete Rolle: Neben dem Testfeld für autonomes Fahren gehört dazu aber auch beispielsweise das Innovationsprojekt ‚ Zukunftsbahnhof‘ der Deutschen Bahn. Daher begrüße ich es sehr, dass Alstom auf der Strecke Wolfsburg-Braunschweig sein Forschungsprojekt mit selbstfahrenden Zügen starten wird und somit ein weiterer Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft in unserer Stadt gemacht wird.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Beitrag zum Klimaschutz

Das Bundeswirtschaftsministerium hat das geplante Projekt mit dem Innovationspreis Reallabore ausgezeichnet. Für einen konkreten Zeitplan ist es laut Alstom noch zu früh, der Innovationspreis sei nur der Startschuss für das Projekt gewesen. Das gesamte Forschungsprojekt einschließlich Vorbereitung und Testphase soll Ende 2020, Anfang 2021 beginnen und insgesamt drei Jahre dauern. „In der aktuellen Projektplanung gehen wir davon aus, dass die Testphase etwa neun Monate dauern wird“, teilte das Unternehmen mit.

Der Beginn der Tests im kommerziellen Betrieb mit Fahrgästen soll in enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Ennos, also der Metronom Eisenbahngesellschaft, und den Behörden abgestimmt werden

Verschiedene Automatisierungsgrade

Ein Ziel des Forschungsprojektes ist, herauszufinden, welche Voraussetzungen für selbstfahrende Züge notwendig sind. Die Regionalzüge sollen technisch so ausgestattet werden, dass sie automatisch fahren. Dabei sollen verschiedene Automatisierungsgrade getestet werden. Im regulären Fahrgastbetrieb soll der Zug völlig autonom fahren, allerdings mit einem Begleiter, der im Notfall in den Betrieb eingreifen kann. Beim Rangieren soll ein automatischer Betrieb ohne Personal an Bord getestet werden – mit der Möglichkeit einer Fernsteuerung.

Weltneuheit für regionale Personenzüge

„In der Zukunft werden automatisierte Züge den regionalen Bahnbetrieb optimieren, den Energieverbrauch senken und den Fahrkomfort erhöhen“, sagte der Sprecher der Alstom-Geschäftsführung in Deutschland und Österreich, Jörg Nikutta. „Dieser Test wird eine Weltneuheit für regionale Personenzüge sein“, so das Unternehmen Alstom, das Bahntechnik für U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Regionalzüge, Lokomotiven und Signaltechnik anbietet.

Die Technologie soll die Interaktion zwischen Lokführer, Zug und Strecke verbessern und vereinfachen. Bei Güterzügen und U-Bahnen hat sich der automatisierte Betrieb laut Alstom positiv auf Pünktlichkeit und Energieverbrauch ausgewirkt, etwa durch die Optimierung von Brems- und Beschleunigungsvorgängen. Inwieweit das auch im Regionalbetrieb möglich ist, solle nun im „realen Labor“ erprobt werden.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel