Weihnachtszauber in Wolfsburg - Am Weihnachtshaus in Mörse funkeln über 30.000 Lichter

Carsten Bartram und Schwiegersohn Fillip Görbing bauen schon seit Ende Oktober fleißig auf. Das Wohnhaus am Ortseingang in Mörse verwandelt sich bis zum 29. November in ein funkelndes Lichtermeer.