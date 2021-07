Wolfsburg

In der Grundschule, im Rathaus oder im Supermarkt: Da das Interesse an den Corona-Impfungen nachlässt, bietet die Stadt am Samstag, 24. Juli, in sechs Stadtteilen Impfaktionen vor Ort an.

Die mobilen Teams aus dem Impfzentrum kommen in die Stadtmitte, die Nordstadt sowie nach Fallersleben, Vorsfelde, Westhagen und Detmerode. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr können sich dort alle Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger ohne Termin impfen lassen. Das kostenlose Angebot gilt auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Für Minderjährige kommt nur Biontech zum Einsatz.

In diese Stadtteile kommen die mobilen Teams

Die Teams sind an den folgenden Standorten zu finden:

Standort 1: Vorsfelde, auf dem Parkplatz Lidl Markt, An der Meine 4

Standort 2: Nordstadt, im Edeka Center Nordstadt, Allerstraße 1

Standort 3: Stadtmitte, im Rathaus Kassenhalle, Porschestraße 49

Standort 4: Detmerode, im Gemeindehaus Sankt Stephanus, Detmeroder Markt 6

Standort 5: Westhagen, im Treffpunkt am Markt, Jenaer Straße 39a

Standort 6: Fallersleben, in der Grundschule (Eule), Schloßplatz 1

Wer sich impfen lassen möchte, muss seinen Personalausweis und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen. Kinder bis 15 Jahre müssen mit einem Erziehungsberechtigten erscheinen. Ältere Jugendliche unter 18 Jahren benötigen lediglich einen von ihren Eltern unterschriebenen Einwilligungs- und Aufklärungsbögen. Die Unterlagen sind auf der Internetseite des Impfzentrums zu finden.

Bei der Aktion sind nur Erstimpfungen möglich

Bei der Aktion sind laut der Stadt aus organisatorischen Gründen nur Erstimpfungen möglich. Diejenigen, die sich am Samstag in den Stadt- und Ortsteilen impfen lassen, sollen ihre zweite Dosis außerdem am 3. September im Impfzentrum erhalten.

Stadtrat Andreas Bauer sagt: „Wir hoffen hier auf eine große Nachfrage, denn ein hoher Grad an Geimpften bietet den Weg aus der Pandemie. Das Credo lautet nach wie vor: Jede Impfung zählt!“

Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrums, ergänzt: „Wir haben mit dieser Aktion ein wirklich unkompliziertes Angebot kurzfristig schaffen können. Ich freue mich, dass alle Beteiligten so tatkräftig unterstützen und hoffe auf eine große Nachfrage.“

Lange und Bauer betonen, dass die Aktion nur dank der Unterstützung von DRK, Maltesern, Feuerwehr und Impfzentrum sowie denjenigen, die ihre Räume zur Verfügung stellen, möglich sei.

