Detmerode

Bis Ende Januar will die Neuland insgesamt 38 Wohnungen aus den 1960er Jahren Am Finkenhaus in Detmerode abreißen. Der Neubau von 61 Wohnungen an dieser Stelle soll im Frühjahr beginnen. Die Wohnungsgesellschaft investiert 15,7 Millionen Euro in das Projekt.

Die derzeitigen Wohnungen seien für die Bedürfnisse der Bewohner nicht mehr zeitgemäß und in die Jahre gekommen, teilte die Neuland mit. Alle Mieter seien bereits größtenteils innerhalb des Bestands umgesetzt, die Wohnungen seien nun leer.

Anzeige

Die bestehenden Wohnungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard für Senioren

Bisher existierten 38 Wohnungen Am Finkenhaus 12-18. Diese waren ursprünglich als seniorengerechte Wohnungen gedacht, entsprechen aber nicht mehr dem heutigen Standard für diese Zielgruppe. Sie sind der Neuland zufolge weder barrierearm noch barrierefrei. Das bedeutet, dass es zum Beispiel Schwellen gibt, die für alte Menschen hinderlich sein können. Zudem seien die Wohnungen klein und verwinkelt. Auch seien keine Aufzüge vorhanden und die Elektrik entspreche nicht mehr dem heutigen Stand. „Aus diesem Grund haben wir uns für einen Abbruch und Neubau entschieden“, so Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand.

Lesen Sie auch: Neuland: Irina Helm wird zweite Geschäftsführerin

Der letzte Mieter hat seine Schlüssel nach seinem Auszug Mitte November abgegeben, so dass die Gebäude nun komplett leer sind. „Es wird noch eine Feuerwehrübung am 25. November geben, danach beginnt der Abbruch. Wir haben hier nur eine geringe Schadstoffdichte, deshalb können Abbruch und Schadstoffsanierung kurz nacheinander laufen“, erklärt Brand den weiteren Ablauf. „Und spätestens Ende Januar, eher aber schon früher – sofern das Wetter mitspielt – sind die alten Gebäude verschwunden.“

Die durchschnittliche Wohnungsgröße erhöht sich von 34 auf 72 Quadratmeter

Voraussichtlich ab März oder April 2021 will die Neuland hier 61 neue Wohnungen in insgesamt sechs Modulgebäuden in Massivbauweise bauen. Die Gesamtwohnfläche steigt so von 1265 auf rund 4400 Quadratmeter. Auch die durchschnittliche Wohnungsgröße erhöht sich deutlich von 34 auf 72 Quadratmeter, es entstehen barrierearme Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Loggia oder Terrasse. Alle Wohnungen werden an dieser Stelle frei finanziert. „Die Neuland bietet im nahen Umfeld sehr viel geförderten Wohnraum und schafft so eine gute Durchmischung des Quartiers“, erklärte das Unternehmen. 2022 sollen alle Wohnungen fertig sein.

Von der Redaktion