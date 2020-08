Detmerode

Nicht barrierefrei, zu klein, zu verwinkelt und keine Aufzüge – und doch waren die Wohnungen in der Straße Am Finkenhaus 12 bis 18 einst für Senioren gebaut worden. Dem heutigen Standard entsprechen sie jedoch nicht mehr. Deshalb lässt die Neuland die Gebäude noch in diesem Jahr abreißen. „Entstehen sollen 61 neue Wohnungen in sechs Modulgebäuden und jeweils vier Geschossen“, sagt Neuland-Sprecherin Janine Thom. Die Kosten für das Bauprojekt: 15,7 Millionen Euro.

Neuland sucht für derzeitige Mieter neue Wohnungen

38 Wohnungen werden in Detmerode abgerissen. „Wir sind aktuell dabei, für alle Mieter neue Wohnungen zu finden und dies ist auch bis auf sehr wenige Parteien bereits geschehen“, so Thom. Selbstverständlich würden dabei alle Bedürfnisse der Bewohner bedacht. „Fast alle Mieter konnten wir innerhalb unseres Bestandes umsetzen, einige wenige wechseln in andere Wohnformen oder in ein Seniorenheim.“

Anzeige

Alte und neue Wohnungen im Überblick – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Neuland plant dort in sechs Gebäuden neue Wohnungen. Sie sollen viergeschossig werden.

So sehen die neuen Wohnungen aus

Bis zum Jahr 2022 sollen die neuen generationsgerechten Wohnungen dann fertig gebaut sein. Dabei steigt die Gesamtwohnfläche von etwa 1265 Quadratmeter auf rund 4400 Quadratmeter. Auch die durchschnittliche Wohnungsgröße erhöhe sich deutlich, etwa um 39 Quadratmeter. Alle Wohnungen sollen einen Balkon oder eine Terrasse erhalten und seien mit einem Aufzug erreichbar. Wie hoch die Mieten für die Wohnungen sein werden, steht noch nicht fest. Bei den derzeitigen Wohnungen handelt es sich um Wohnungen auf niedrigem Preisniveau. jedoch nicht um sozialen Wohnungsbau. Auch die neuen Wohnungen seien frei finanziert, erklärt die Neuland. „Wir haben im nahem Umfeld sehr viel geförderten Wohnraum und schaffen so eine gute Durchmischung des Quartiers“, so Thom.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hier wird in Wolfsburg gebaut

Die Stadt Wolfsburg wächst immer weiter.In vielen Stadtteilen entstehen neue Bauprojekte, wie die Hellwinkel Terrassen an der Reislinger Straße. Auch zahlreiche Straßen werden saniert.

Von Nina Schacht