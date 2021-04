Detmerode

Die Neuland hat die Häuser Am Finkenhaus 12 bis 18 – und somit 38 Wohnungen – abgerissen. Die Mieter wohnen inzwischen größtenteils in anderen Neuland-Beständen. Nun beginnt der Neubau von 61 Wohnungen.

Barrierearme Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen

Seit April 2021 entstehen diese Wohnungen in insgesamt sechs Gebäuden in Massivbauweise. Die Gesamtwohnfläche steigt so von 1265 auf rund 4400 Quadratmeter. Auch die durchschnittliche Wohnungsgröße erhöht sich deutlich von 34 auf 72 Quadratmeter. Es entstehen barrierearme Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Loggia oder Terrasse.

Die Neuland investiert an dem Standort rund 15 Millionen Euro. Hans-Dieter Brand, Sprecher der Geschäftsführung, erklärte, wie wichtig diese Investitionen seien. „Wir verjüngen unseren Bestand und sorgen dafür, dass die Menschen einen tollen und zeitgemäßen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen mieten können“, so Brand.

Von der Redaktion