Stadtmitte

Wolfsburg hat eine dritte Fahrradstraße: Oberbürgermeister Klaus Mohrs eröffnete am Donnerstagmittag die Nord-Süd-Achse zwischen Pestalozziallee und Otto-Wels-Platz. Auf diesem Teilstück haben Radfahrer künftig Vorrang vor dem Autoverkehr und sollen sicher(er) unterwegs sein als bisher.

Freigabe der Fuzo musste leider zurückgestellt werden

„Der ursprüngliche Plan war ja, dass wir die Fußgängerzone für Radfahrer freigeben. Dort sollte es Zielverkehr geben – etwa zur City-Galerie. Auf dieser neuen, parallelen Fahrradstraße sollte der Durchgangsverkehr fahren“, sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Leider sind die Wolfsburger noch nicht so weit“, ergänzte Klaus Mohrs. Die Freigabe der Fuzo für Radfahrer habe man erst einmal stoppen müssen, werde das Projekt aber „mittelfristig“ weiterverfolgen.

Denn, so der OB: „Die Zahl der Radfahrer in Wolfsburg hat deutlich zugenommen.“ Er muss es wissen: Zum einen fährt er selbst regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit und nimmt die Zunahme des Radverkehrs täglich wahr. Zum anderen gebe es Erhebungen. Doch das reicht der Verwaltung noch nicht: Sie will mit einem vernünftigen Radwegenetz noch viel mehr Menschen dazu motivieren, mit dem Fahrrad oder E-Bike statt mit dem Auto zu fahren.

Piktogramme auf der Kettelerstraße sollen Sicherheit für Radler erhöhen

Ein Schritt dahin ist die dritte Fahrradstraße in Wolfsburg nach Stresemannstraße und VW-Parkplatz West. Ganz neu: „Wir haben Piktogrammketten auf die Fahrbahn aufgebracht“, sagt Miroslaw Walkowiak, Radverkehrswege-Koordinator der Stadt Wolfsburg. Für beide Fahrtrichtungen gibt es markierte Radfahrer mit einem Pfeil in Fahrtrichtung. Außerdem ist die Einmündung Antonius-Holling-Weg/Maximilian-Kolbe-Weg rot markiert worden: „Als Hinweis für Auto- und Radfahrer“, so Walkowiak. Wichtig: „In einer Fahrradstraße gilt generell Tempo 30!“ Ortsbürgermeister Detlef Conradt freut sich: „Genau so hat es der Ortsrat gewollt.“

Mit der Einrichtung von Fahrradstraßen wolle man das Neben- und Miteinander von Rad- und Autofahrern fördern, betonte Oberbürgermeister Mohrs: „In Wolfsburg denken viele Autofahrer, ihnen gehöre die Straße alleine.“ Man müsse zurückkommen zu Respekt und Rücksichtnahme. Laut Miroslaw Walkowiak sind weitere Verbesserungen für Radfahrer in Planung: etwa der Radschnellweg von Hehlingen über die Steimker Gärten in die City sowie Fahrradstraßen am Schillerteich und am Mühlengraben.

Von Carsten Bischof