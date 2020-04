Bäume in Brutzeit gefällt: Naturschutzbehörde ermittelt

Stadtmitte

Anwohner werden sich freuen, Umweltschützer nicht. Hinter den Wohnhäusern an der Rothenfelder Straße nahe des Amtsgerichts sollen neue Parkplätze für Mieter entstehen. Dafür wurden jetzt Bäume abgeholzt und Sträucher entfernt – mitten in der Brutzeit. Das sei nicht erlaubt, erklärte die Stadt Wolfsburg auf WAZ-Anfrage. „Die Naturschutzbehörde wird dem Hinweis daher nachgehen“, sagte Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Für solche Arbeiten besteht eine Verbotszeit

Die Fällungen und Rodungen seien der Naturschutzbehörde bislang nicht bekannt gewesen. Grundsätzlich besteht für solche Arbeiten laut Wichmann eine Verbotszeit vom 1. März bis 30. September. Dieses Verbot schließe Bäume ein, die außerhalb des Waldes, auf so genannten Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen. Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze dürften ebenfalls weder abgeschnitten, noch auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden.

Für Gärten gilt dieses allgemeine Fällverbot von Bäumen nicht – aber es gibt laut Wichmann einen speziellen Artenschutz. Für Büsche und Hecken und ähnliches gelte das Verbot auch in Gärten. Deshalb gehe die Naturschutzbehörde dem Hinweis nach.

Mieter wurden per Zettel informiert

Der Besitzer der Immobilie am Rothenfelder Markt will Parkplätze auf dem ehemaligen Grün errichten. Die Bewohner der Mietshäuser wurden darüber und auch über die Fäll- und Rodungsmaßnahmen per Zettel informiert. Das Immobilien-Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Wegen der neuen Parkplätze muss auch der grün-weiße Kiosk am Amtsgericht verschwinden. Für den 84-jährigen Betreiber brach eine Welt zusammen. Unterstützer und VfL-Fans kämpften für den Erhalt des Kiosks. Der Streit mit dem Immobilien-Unternehmen zog sich über mehrere Jahre hin und landetet sogar vor Gericht. Das Immobilien-Unternehmen, dem der Kiosk gehört, erklärte sich schließlich bereit, den Pachtvertrag doch noch bis Ende März 2020 zu verlängern. Eigentlich hätte der Betreiber schon zum Jahreswechsel ausziehen müssen.

Von Sylvia Telge