Alufelgen gestohlen: Einbruch in Garage in Detmerode

Detmerode

Einbruch in eine Garage in Detmerode: Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Garage zwischen der Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße und der Ollenhauer Straße verschafft.

„Am Samstagvormittag bemerkte der 64-jährige Mieter einer Garage, dass diese aufgebrochen worden war“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Bei näherer Betrachtung habe der Wolfsburger festgestellt, dass eingelagerte Alufelgen und eine Motorradkombi fehlten. Der Mann alarmierte die Polizei. Die Tatzeit liegt zwischen 18.15 Uhr am Freitag und 10.20 Uhr am Samstag.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in der Nähe der Garagen hinter dem Tankstellengelände gesehen haben. Hinweise an Tel. 05361-46460.

