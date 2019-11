Urlaub oder Schließung? Altdeutsche Bierstube hat dicht

Stadtmitte

Die Altdeutsche Bierstube ist seit einigen Tagen dicht. Zwei Zettel hängen im Fenster der Traditionskneipe. Auf dem einen ist von Urlaub zu lesen, auf dem anderen von vorübergehender Schließung. Die Neuland, die die älteste Wolfsburger Gaststätte in der Schillerstraße vermietet, weiß nichts und die Pächterin war nicht zu erreichen. Eins steht fest: Der Auftritt der Band „Die Kassenpatienten“, die im Rahmen des Honky-Tonk-Festivals am Samstag, 9. November, in der Altdeutschen Bierstube stattfinden sollte, ist gestrichen.

Die Veranstalter von Blues Agency Veranstaltungen habe die Nachricht, dass das Wolfsburger Traditionslokal geschlossen ist, erst vor einigen Tagen bekommen. „In der Kürze konnten wir keinen Ersatz-Auftrittsort finden“, erklärt Katrin Wenzel von Blues Agency Veranstaltungen. Die Absage sei schade, denn die „Kassenpatienten“ sorgten immer für volles Haus – und gute Stimmung.

Vor zwei Jahren 75. Geburtstag gefeiert

Schade um das Konzert, aber auch schade um die Altdeutsche Bierstube. Was ist los mit dem Lokal, das vor zwei Jahren 75. Geburtstag feierte? „Der Betreiber hat weder eine Kündigung eingereicht noch sich zum Urlaub abgemeldet“, so Neuland-Sprecherin Laura Heldt.

Albert Wöhleke eröffnete das Lokal

Die Altdeutsche Bierstube hat eine sehr lange Geschichte: Am 30. September 1942 eröffnete Albert Wöhleke die Bierstube. Er hatte unter 200 Bewerbern den Zuschlag für die Konzession für die erste Kneipe in der Stadt des KdF-Wagens erhalten. Andere Lokale in Wolfsburg kamen und gingen seitdem – die Altdeutsche blieb.

Von Sylvia Telge