Wolfsburg

Verwaltung, Stadtplaner und Investoren können die geplante Bebauung einer Grünfläche zwischen der Straße „Am Gutshof“ und der Schulenburgallee weiterhin planerisch vorantreiben. Der Ortsrat Nordstadt schickte am Mittwoch mehrheitlich den erneuten Entwurfs- und Auslegungsbeschluss auf den Weg. Eine temperamentvolle Diskussion vorher allerdings zeigte erneut auf, dass innerhalb des Ortsrates die Fronten von positiver Bewertung und vehementer Ablehnung heftig aufeinander prallen.

Vor allem der PUG missfällt das Wohnungsbauvorhaben an dieser Stelle. Eines der Argumente: Der bekannte Investor habe schon jetzt einige Mühe, seine hochpreisigen Wohnungen im Wolfsburger Stadtgebiet an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Fraktionsvorsitzender Kevin Kloth gar sah einen doppelt negativen Effekt: „Erst wird Fläche versiegelt und dann haben wir im Ernstfall eine Bauruine.“

Auch Maulwürfe müssen sich nach der Bebauung ein neues Grabungsgelände suchen

Die kontroverse Debatte im großen Ratssitzungssaal blieb dennoch in geregelten Bahnen, ein Effekt der sogenannten Hybridveranstaltung. Im großen Ratsrund blieben viele Plätze frei, weil diverse Mitglieder digital zugeschaltet waren. Geschäftsbereichsleiterin Silke Lässig von der Stadtplanung Wolfsburg waren ebenso wie Frauke Schwerdt vom Büro für Stadtplanung in Braunschweig per PC, Laptop und Mikro nur auf der Leinwand präsent. Lässig schilderte zunächst erneut die modifizierte Erschließung des Baugeländes über die Schulenburgallee, womit zahlreichen Einwendungen aus Politik und Bürgerschaft Rechnung getragen worden sei. Das betonte auch Frauke Schwerth, die zusätzlich zahlreiche Maßnahmen auflistete, die nach Einwendungen in die zukünftigen Planungen mit aufgenommen wurden. Von neuen Domizilen für Nachtigall und Fledermäuse war die Rede. Auch Maulwürfe müssen sich nach der Bebauung ein neues Grabungsgelände suchen. Sie seien zwar schon mal vergrault worden, aber klammheimlich wieder zurückgekehrt. Objektgegner schmunzelten: „Maulwürfe wollen auf dieses Refugium offenbar nicht verzichten.“

Ortsrat Nordstadt: Die Sitzung fand im hybriden Format statt - einige Teilnehmer waren im Ratssitzungssaal anwesend, die anderen wurden digital zugeschaltet. Quelle: Burkhard Heuer

Während in der Debatte Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD) darauf verwies, dass viele Argumente von Einwohnern und Kindergarten gehört, akzeptiert und umgesetzt worden seien und das ganze Areal eine positive Aufwertung erhalte, monierte beratendes Mitglied Angelika Jahns (CDU) in einem schriftlichen Antrag ihrer Fraktion, dass die Zufahrt zwar über die Schulenburgallee erfolge, Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge allerdings weiterhin über die Straße am Gutspark zu den neuen Häuser gelangen. „Darüber wurde mit uns nicht gesprochen“, so Jahns. Glosemeyer konterte scharf: „Wir haben uns da von Fachleuten überzeugen lasen.“

Massive Opposition kam von den Parteiunabhängigen. Fraktionssprecher Kevin Kloth, Andrea Herweg, Jens Melsa und beratendes Mitglied Jens Tonskötter (alle PUG) waren online zugeschaltet und meldeten unisono Ablehnung an. Einige ihre Argumente gegen das Objekt: Zu viele Bäume müssen weichen, zu vage seien die Chancen, dass alle Wohnung auch Mieter beziehungsweise Eigentümer fänden. Tonskötter äußerte sogar die Überzeugung, dass bei einer eventuellen Befragung eine klare Mehrheit der Nordstadtbürger gegen die Baumaßnahme votieren würde.

Von Burkhard Heuer