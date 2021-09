Alt-OB Rolf Schnellecke gratuliert Wolfsburg zu Weilmann

Wolfsburg

Einer fehlte am Sonntagabend bei der Wahlparty der CDU mit Dennis Weilmann in Nordsteimke: Wolfsburs CDU-Alt-OB Rolf Schnellecke. Er gratulierte nur telefonisch. „Ich musste am Freitag kurzfristig nach Paris reisen, sonst wäre ich natürlich da gewesen“, bedauerte er. Aber er freute sich auch: „Das war ein grandioser Erfolg in einer für die CDU noch nie ganz einfachen Stadt.“

Seine Anerkennung gilt einerseits Dennis Weilmann: „Man kann ihm vertrauen. Der Beste hat gewonnen!“ Deshalb hatte er ihn auch im Wahlkampf persönlich unterstützt. Aber sie gilt auch den Wählerinnen und Wählern. „Es war eine Persönlichkeitswahl und sie haben sehr bewusst abgewogen bevor sie abgestimmt haben“, ist sich Schnellecke sicher. Das Ergebnis für Weilmann – gegen den Bundestrend einer gerade schwer gezeichneten CDU – sei dem neuen OB „umso höher anzurechnen“ und zudem „das beste Zeugnis für den mündigen Bürger“.

Von Andrea Müller-Kudelka