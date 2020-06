Als Livestream: Phaeno zeigt kostenlose Wissenschaftsshow für Schulklassen

Wolfsburg

Da Schüler aktuell nicht das Phaeno besuchen können, kommt das Science-Center jetzt zu ihnen nach Hause: Für angemeldete Klassen ist die Live-Show „Lufffft – Mehr als nur ein Gas“ im Juni und Juli an mehreren Terminen kostenlos auf YouTube zu sehen.

45-minütige Show über Luft

Das Phaeno will Abwechslung in den Schulalltag bringen: Der Livestream zeigt 45 Minuten lang unterhaltsame Experimente, bei denen die Schüler Interessantes über die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Luft erfahren. Das Programm ist für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn geeignet.

Schüler machen aktiv mit

In der Show lässt das Phaeno Luftballons knallen, dichten Nebel wabern und Stickstoff sprudeln. Doch Zurück­lehnen sollen sich die Schüler auch in der virtuellen Welt nicht: Die Phaeno-Mitarbeiter stellen immer wieder Fragen zu den Experimenten. An einigen Stellen können die Zuschauer zudem den Fortgang der Show beeinflussen. Die aktive Teilnahme erfolgt über ein Quiz-Tool, dass die Anonymität der Schüler sichert.

Anmeldung notwendig

Der erste Termin für das vorerst kostenlose Angebot ist Mittwoch, 10. Juni, von 11 bis 11.45 Uhr. Danach findet die Show bis einschließlich 8. Juli jeweils am Mittwoch und zur gleichen Uhrzeit statt. Für die Teilnahme müssen sich Lehrer unter Tel (05361) 89 01 00 beim Service-Center des Phaenos anmelden. Sie bekommen danach einen Link zugeschickt, den sie an die Schüler weitergeben.

