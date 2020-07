Wolfsburg

Den Allersee kennt Klaus-Stephan Schunke wie seine Westentasche: Er weiß, wo die Untiefen und die „ganz gemeinen Stellen“ sind. Schunke kommt seit über zehn Jahren immer wieder zum Allersee, um ihn für Schwimmer, Kanuten oder Segler von Wasserpflanzen zu befreien. Seit Donnerstag fährt der Unternehmer mit seinem Mähboot wieder über den See, die Arbeiten dauern noch bis in die nächste Woche hinein an.

Das Mähboot nimmt Rücksicht auf Schwimmer

Eine Karte von der Stadt gibt Schunke vor, an welchen Stellen er mähen soll. Ansonsten ist er sein eigener Chef: „Ich mähe die Badebereiche früh morgens, damit der See nicht geschlossen werden muss. Später weiche ich dann in andere Bereiche aus“, berichtet der Inhaber einer Firma für „Gewässerschutz und Aquakultur“. Sein Arbeitstag dauert so lange wie er eben dauert – notfalls tuckert er mit seinem Mähboot bis in die Nacht hinein über den See.

Anzeige

Dabei fährt er den See zunächst mit einem Schneidbalken ab, den er im Allersee bis zu 2,2 Meter tief absenkt. „Ich könnte bis zu 3,8 Meter tief mähen, aber dann wäre die entnommene Biomasse hier zu groß“, erklärt er. Tatsächlich sammeln sich bereits nach kurzer Zeit viele kleine Pflanzenstücke im Schneidbalken.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Schunke muss aufpassen, dass er nicht auf den Grund aufsetzt

An welchen Stellen der Allersee flacher ist, weiß Schunke in- und auswendig. Seine rechte Hand lässt er dennoch permanent an den Steuerknüppeln, um schnell regieren zu können. Schunke betont, wie schmerzhaft es sei, auf den Grund aufzusetzen: „Im Badebereich gibt es zum Beispiel kleine Betonklötze, da muss man aufpassen. Ein Messer kostet 700 Euro und ist schnell kaputt.“ GPS braucht er nicht, stattdessen fährt er den See sorgsam in Bahnen ab. Das erfordert Konzentration: „Das ist wie in der Luftfahrt, man driftet immer ein bisschen ab.“

Eine Bildergalerie zum Mähboot-Einsatz am Allersee

Zur Galerie Die WAZ hat mit dem Mähboot eine Runde über den Allersee gedreht und dabei viel über die Arbeit von Klaus-Stephan Schunke erfahren.

Wenn er den See mit dem Schneidemesser abgemäht hat, kommt ein 4,8 Meter langer Rechen zum Einsatz. Mit ihm sammelt er die losen Wasserpflanzen ein und bringt sie ans Ufer. „Dort müssen sie mindestens eine Nacht liegen“, erklärt Schunke. In dieser Zeit können kleine Wasserbewohner den Weg zurück in den See finden.

Zu viele Algen und Wasserpflanzen könnten dem Gewässer Nährstoffe entziehen – und das könnte vor allem bei kleinen, stillen Gewässern an heißen Tagen zum Umkippen führen. Durchs regelmäßige Mähen der Pflanzen kann das verhindert werden. Im Allersee gehe es aber vor allem darum, dass das grüne Gestrüpp Schwimmer und Boote nicht stört. Wie stark die Pflanzen von Jahr zu Jahr wachsen, hängt laut Schunke von verschiedenen Faktoren ab: „Entscheidend ist, wie viele Sonnentage es gibt, wie viele Badegäste den See nutzen, und wie viele Vögel und Fische dort leben und ob sie gefüttert werden.“

Ein Video zur WAZ-Fahrt mit dem Mähboot

Mit seinen Mähbooten ist Schunke europaweit im Einsatz – unter anderem mähte er bereits Gewässer in Frankreich und Dänemark. Sein Job sei „anstrengend, aber keine Schwerstarbeit.“ Allerdings: Er fordert Schunke oft, wenn andere längst im Feierabend oder im Wochenende sind und ihre Zeit lieber entspannt am See genießen.

Von Melanie Köster