Allersee: Stadt verhängt Lagerverbot über Ostern wegen hoher Inzidenz

Wolfsburg

Sich mit einem Handtuch am Allersee an den Strand zu legen, ist an Ostern verboten: Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und einer Inzidenz von 139,1 verhängt die Stadt über die Feiertage von Freitag, 2. April, bis einschließlich Montag, 5. April, ein Lagerverbot im Allerpark und am Arenasee.

Das bedeutet, dass rund um die beiden Seen die Einrichtung eines Rast- und Ruheplatzes zum Verweilen untersagt ist. Die Grillplätze im Allerpark dürfen die Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit ebenfalls nicht nutzen.

Lagerverbot: In diesem Bereich rund um den Allersee gilt es. Quelle: Stadt Wolfsburg

Parkbänke und Findlinge sind vom Lagerverbot ausgenommen

Vom Verbot ausgenommen sind die Parkbänke, Findlinge und Natursteinblöcke, die an den Wegen und Plätzen stehen. Allerdings sind auch hier die aktuellen Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen sowie zum Abstandsgebot zu beachten.

Neben den bekannten Regeln gilt in ganz Niedersachsen ein Ansammlungsverbot über die Ostertage. Treffen von mehreren Menschen sind daher drinnen und draußen auch unter Einhaltung der Abstandsregeln nicht erlaubt. Davon ausgenommen sind Gottesdienste und Warteschlangen vor Geschäften.

Lagerverbot: In diesem Bereich rund um den Arenasee gilt es. Quelle: Stadt Wolfsburg

Polizei und Ordnungsamt wollen verstärkt kontrollieren

Um die Einhaltung der neuen Regeln in Wolfsburg sicherzustellen, wollen Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsamtes ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in den kommenden Tagen intensivieren. Das kündigt die Stadt in ihrer Mitteilung am Dienstag an.

Die Stadt erlässt das Lagerverbot über eine Regelung in der niedersächsischen Corona-Verordnung. Sie erlaubt Ergänzungen zum ausgesprochenen Ansammlungsverbot auf Grünflächen, öffentlichen Wegen und Plätzen.

Neben den Lager- und Ansammlungsverboten treten in Wolfsburg ab sofort noch zwei weitere Corona-Regeln in Kraft: Seit Dienstag müssen alle haushaltsfremden Mitfahrer in einem privaten Pkw eine medizinische Maske tragen. Mitarbeitenden in Kindertageseinrichtungen sind außerdem verpflichtet, an jedem Arbeitstag einen Corona-Schnelltest zu machen.

Von der Redaktion