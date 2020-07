Wolfsburg

Wie geht es mit dem Hochseilgarten Monkeyman am Allersee weiter? Am Samstag starten Betreiber Fatih Türk und sein Team wegen Corona verspätet in die Saison. Von Freitag bis Sonntag können sich Kletterfans dann wieder von Baum zu Baum hangeln. Für Türk soll es jedoch die letzte Saison sein: Er will den Monkeyman verkaufen und sucht einen Nachfolger.

Der Geschäftsführer der No-Limit GmbH möchte sich nicht nur von dem Wolfsburger Kletterpark trennen, sondern auch von seinem zweiten Park in Braunschweig. Nach über zehn Jahren sei es Zeit für einen „Tapetenwechsel“, Türk will sich neuen Projekten widmen.

Fatih Türk : „Verkaufspläne gibt es schon länger“

Die Verkaufspläne gebe es schon länger, die Corona-Pandemie hätten sie aber beschleunigt: „Dadurch habe ich jetzt Zeit, einen Nachfolger zu suchen.“ Erste Gespräche hätten bereits stattgefunden. Türk betont: „Mein Herzenswunsch ist, dass sich ein Unternehmer aus der Region findet, der den Monkeyman fortführt.“

Betreiber Fatih Türk will sich nach zehn Jahren von seinem Klettergarten in Wolfsburg trennen. Quelle: Britta Schulze

Klettergarten Monkeyman mit Höhen und Tiefen

Mit seinem 2009 eröffneten Kletterpark erlebte Türk zahlreiche Höhen und Tiefen: Über die Jahre zog der Monkeyman viele Familien, Schulen, Vereine und Firmen an. Ein Bistro und Stand-Up-Paddling erweiterten das Angebot. Türk eröffnete zudem zwei Hochseilgärten in Braunschweig. Andere ehrgeizige Pläne scheiterten wiederum: Zum Bau einer vorgesehenen Kletterhalle neben dem Monkeyman kam es nie. Laut Türk, weil der VfL Wolfsburg plötzlich das Gelände beanspruchte: „Die Entschädigung wurde vom VfL nicht in der versprochenen Höhe gezahlt.“ Außerdem seien wichtige Randbäume des Kletterparks gefällt worden, das habe 2017 mit zu schweren Sturmschäden am Monkeyman geführt.

Corona-Pandemie traf den Monkeyman hart

Im vergangenen Jahr scheiterte zudem die Eröffnung eines Kletterturms am Tankumsee. Im März 2020 kam schließlich die Corona-Pandemie: „Sie hat uns hart getroffen. Wir haben keinen Weg gefunden, um wirtschaftlich sinnig zu öffnen“, erklärt Türk. Die Öffnung der Freizeitattraktion an den Wochenenden sieht er daher eher als Versuch an – und hofft auf viele Besucher...

