Allerpark

Wakepark und Bowling-Center: Diebe sind am frühen Freitagmorgen in gleich zwei Freizeiteinrichtungen im Allerpark eingebrochen. „Dabei dürfte es zwischen beiden Taten einen unmittelbaren Tatzusammenhang geben“, meint Polizeisprecher Thomas Figge.

Um 0.48 Uhr brachen der oder die Täter in das Gebäude des Wakeparks ein, nur sechs Minuten später drangen Unbekannte auch in das Bowling Center ein.

Das laute Klirren rief einen Zeugen auf den Plan – doch die Täter konnten unerkannt entkommen. Quelle: Boris Baschin

In beiden Fällen zerstörten die Täter die Glaseinfassungen der Haupteingangstüren und gelangten so in die Gebäude. Die Täter suchten laut Polizei zielgerichtet in und an den Kassen nach Bargeld und verließen Minuten später wieder das Gebäude. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Polizei hofft auf weitere Zeugen

„Was die Täter alles entwendet haben und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, berichtet Figge. „Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer, Hundebesitzer oder nächtliche Jogger verdächtige Personen bemerkt haben.“ Ein Zeuge hatte am Wakepark das Glas klirren gehört und die Polizei verständigt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05361/4646-0 entgegen.

Obwohl es 2020 mehrere Einbrüche ins Badeland gab und der benachbarte Kletterpark Monkeyman sich 2017 mit Vandalen auseinandersetzen musste, gehe es im Allerpark „relativ entspannt“ zu, was Einbrüche angehe, meint Figge. „Die Täter wissen, dass es in der Gegend nicht viel zu holen gibt.“

Nur die professionelle Bande, die im Oktober vergangenen Jahres zwei Tresore im Badeland sprengte, wurde für ihre Mühe reichlich belohnt: Sie ergatterte so 20 000 Euro. Die Freude dürfte allerdings nicht lange gewährt haben. Im Dezember 2020 hat die Polizei die fünf Tatverdächtigen in Oldenburg geschnappt.

Von Frederike Müller