Wolfsburg/Vorsfelde

Die Aller-Renaturierung geht in die nächste Phase: Am Wochenende beginnen Arbeiten in Höhe der DLRG-Station am Allersee. Dort ist eine weitere Beobachtungsstation geplant.

Grundlegende Arbeiten an der Aller wurden schon im Dezember abgeschlossen. Silke Westphalen vom Aller-Ohre-Verband jubelte bereits, als im September der Damm zum neuen Bett durchbrochen wurde – und ihre Begeisterung setzt sich fort.

Westphalen berichtet: „Der Fluss ist mit seinem neuen, mäandrierenden Verlauf, den neu gewonnenen Strömungslenkern und Buhnen, den Totholzanreicherungen und der Tiefenaue bereits sein eigener Bauherr, der sich mit seinem Wasser und dem kommenden Bewuchs sein naturnahes Gewässer formt und Lebewesen im Wasser und an Land Raum zur weiteren Besiedlung der Alleraue anbietet. Gut zu beobachten ist dieses Naturerlebnis schon heute von den beiden neu geschaffenen Beobachtungshügeln, gegenüber der „Kleinen Allerbrücke“ auf der Nordseite der Aller und an der B188 auf dem gegenüber des Achtenbüttelweges liegenden Zutritts zu der Alleraue.“

Drohnenfoto: So sah der neue Aller-Flusslauf bei Vorsfelde kurz nach dem Einreißen des Damms von oben aus. Quelle: Reinhold Wagner

Eine weitere Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben, soll ein Steg im Allerpark bieten, der ab Freitag, 11. Februar, gebaut wird. Auf Höhe der DLRG-Station wird die Aller so an den Allerpark angebunden. Auf einer bereits geschütteten Buhne im Gewässer wird eine 7 mal 5 Meter breite Plattform entstehen. Diese wird mit Treppenstufen zum Gewässer hinunter ergänzt.

Buhnen in der Aller: Die Steinschüttungen schützen das Ufer und regeln den Wasserdurchlauf auch bei einem niedrigen Pegel. Quelle: Roland Hermstein

„Über die Buhne in der Aller wird eine zeitgemäße Interpretation des Knüppeldammes verlegt. Zukünftig können Besucher des Allerparks auf diesen Bodensteg gehen und die Aller auf dem Fluss erleben“, erläutert Silke Westphalen. Ziel ist es, die Natur zu beobachten. Es ist nicht vorgesehen, dass hier zukünftig Wassersportaktivitäten stattfinden. Wegeanschlüsse werden noch hergestellt und weitere Restarbeiten werden voraussichtlich bis zum 25. Februar abgeschlossen. Zeitweise müssen während der Arbeiten einige Spazierwege im Allerpark für die Baufahrzeuge abgesperrt werden.

Bittet um Nachsicht und Rücksicht: Silke Westphalen vom Aller-Ohre-Verband hofft, dass die Menschen der Natur an der Nordseite der Aller zwischen Vorsfelde und Wolfsburg eine Chance geben, sich in Ruhe zu regenerieren. Quelle: Manfred Hensel

Die Nordseite der Aller soll sich weiter als Refugium für die Pflanzen- und Tierwelt entwickeln. „Daher möchten wir die Bürger nochmals bitten, hier nicht entlang des Gewässers zu spazieren, Fahrrad zu fahren oder Hunde auszuführen“, mahnt Westphalen: „Nutzen Sie bitte die bestehenden Wege und geben Sie der Natur eine Chance, damit Biber, Bodenbrüter und die im Frühjahr heraussprießenden Pflanzen die Möglichkeit haben zu wachsen und ihren Lebensraum wieder zu gewinnen.“ So soll die Artenvielfalt in der Stadt Wolfsburg ein wichtiges Rückzugsrefugium erhalten.

Zur Galerie Nur gucken – und möglichst nicht zu laut sein. Das gilt für alle, die beobachten wollen, wie es sich die Natur in ihrem renaturierten Bett der Aller zwischen Vorsfelde und Wolfsburg gemütlich macht. Ein Geheimtipp ist dabei (bisher noch) die Plattform gegenüber dem Achtenbüttelweg bei Vorsfelde. Fotografin Britta Schulze war für die WAZ dort.

Von der Redaktion