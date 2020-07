Alle jammern über den Sommer

Wolfsburg

Viele schimpfen über den Sommer. Er sei zu kalt und zu nass. Ja, es ist diesmal nicht so heiß wie in den vergangenen beiden Jahren und es regnet auch mehr. Das bedeutet aber für mich: Es ist ein fast normaler deutscher Sommer. Und den hätten wir 2019 doch alle so gerne gehabt. Wie groß war das Gejammer über die ständigen Temperaturen über 35 Grad, die warmen Nächte, die einen um den Schlaf brachten. Auch die Gartenbesitzer stöhnten, weil ihr Rasen braun war und die Blumen die Köpfe hängen ließen. Nun ist wieder alles auf Normalnull, trotzdem wird gemeckert. Ich persönlich habe über die heißen Sommer nicht gemeckert – und auch nicht über den aktuellen, etwas kühleren, typisch deutschen Sommer.

Von Sylvia Telge