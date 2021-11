Wolfsburg

Gewerkschaftsflaggen wehten am Dienstag vor dem Polizeirevier in der Heßlinger Straße: Bei einer Kundgebung in der Mittagspause zeigten rund 30 Beschäftigte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt ihren Unmut über die aktuellen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte dazu aufgerufen. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst war zum zweiten Mal kein Angebot von der Arbeitgeberseite gekommen. Das sorgt bei den Tarifbeschäftigten für Unmut – auch in der Wolfsburger Polizeiinspektion.

Der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Andreas Große sagte: „Wir sind mit der Art und Weise, wie diese Tarifverhandlungen geführt werden, nicht einverstanden – darum sind wir heute hier.“ Besonders der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers argumentiere nicht sachgerecht und gebe sich respektlos. Hilbers hatte die Forderungen der Gewerkschaften als „unrealistisch“ zurückgewiesen. Aus Hilbers Sicht stellt Corona die Finanzhaushalte vor zu große Herausforderungen, der öffentliche Dienst solle weiter leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben.

Andreas Große weiter: „Dies nehmen wir nicht hin und werden der Landesregierung unseren Ärger mit aktiven Mittagspausen in den Polizeidienststellen übermitteln.“ Aktive Mittagspausen sind die Kundgebungen der Gewerkschaft in den Mittagspausen. An diesem Angebot könne auch Beamte teilnehmen, denen das Streiken durchs Grundgesetz untersagt ist.

Für die Beamten könnten die Forderungen der GdP und anderer Gewerkschaften auch noch brisant werden. Die GdP und andere Gewerkschaften fordern zunächst für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung von fünf Prozent und von mindestens 150 Euro, wollen die Reform aber auf Beamte und Versorgungsempfänger ausweiten. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Nachdem diese Forderungen kein Gehör fanden, kommt es öffentlichen Dienst jetzt zu ersten Warnstreiks.

Große rief auch die Angehörigen der Polizeiinspektion dazu auf: Am 24. November soll es zum Warnstreik mit Großdemonstration nach Hannover gehen. „Streiken dürfen nur Tarifbeschäftigte, Beamte müssen dafür Urlaub nehmen“, so Große. Aber auch Beamte könnten hier das klare Signal setzen: „Wir wollen Geld statt Applaus.“

Von Niklas Jan Engelking