Stadtmitte

Im Rahmen der Aktionswoche Kindertagespflege haben die selbstständigen Kindertagespflegepersonen gemeinsam mit dem Familienservice Wolfsburg zahlreiche bunte Bilder an eine durch die Fußgängerzone gespannte Leine gehängt. Die Motive: kreative Handabdrücke. Tageskinder und Kindertagespflegepersonen haben die farbenfrohen Werke gestaltet.

Der Familienservice Wolfsburg freut sich über schönen Bilder und schreibt bei Facebook: „Wir bedanken uns bei allen, die sich beteiligt haben und freuen uns über das sichtbare Zeichen für Individualität und Zusammenhalt in der Kindertagespflege.“

Zum viertem Mal findet die Aktionswoche Kindertagespflege statt

Vom 3. bis 9. Mai findet die bundesweite Aktionswoche Kindertagespflege unter dem Motto „Gut betreut in Kindertagespflege“ statt. Initiiert wird die jährliche Aktionswoche vom Bundesverband für Kindertagespflege. Im Jahr 2021 findet die Aktionswoche bereits zum vierten Mal statt und zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen. Daher werden die Aktionen auch online unter dem Hashtag #GutBetreutInKindertagespflege vorgestellt.

Lesen Sie auch:

Die Leine mit den bunten Bildern ist auf der Facebook-Seite des Familienservice Wolfsburg zu sehen. „Wir sind gerne wieder dabei und machen auf die Kindertagespflege als gleichwertige, individuelle und besonders familien-nahe Betreuungsalternative zu Krippe & Co. aufmerksam“, steht auf der Facebook-Seite des Familienservice.

Aktionswoche Kindertagespflege: Die Wolfsburger Kinder und Tagespflegepersonen haben Bilder gemalt und sie in der Fuzo aufgehängt. Quelle: Roland Hermstein

Ein Dankeschön für die Kindertagespflegepersonen

Nach Angaben des Bundesverbandes betreuen rund 45 000 Kindertagespflegepersonen mehr als 170 000 Kinder in Deutschland. „In der Corona-Pandemie haben Kindertagespflegepersonen, Fachdienste, Jugendämter und Eltern enorme Leistungen erbracht, um die verlässliche und hochwertige Betreuung von Kindern zu gewährleisten. Die Aktionswoche bietet die Möglichkeit, sich dafür zu bedanken“, so Inge Losch-Engler, Vorsitzende des Bundesverbandes für Kindertagespflege. Zudem soll die Aktionswoche einen Einblick in die Arbeit von Kindertagespflegepersonen bieten und neue Fachkräfte für diese Tätigkeiten begeistern.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig