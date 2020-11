Wolfsburg

Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, der Familie, der Liebe. Doch Corona und aktuelle Beschränkungen führen teils zu Isolation und Einsamkeit – vor allem ältere Menschen leiden. Um möglichst vielen Senioren in Pflegeheimen oder Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen eine Freude zu bereiten, organisiert das Regionsnetzwerk Firma38 in Zusammenarbeit mit der City-Galerie, der Neuland-Stiftung sowie weiteren Partnern zum zweiten Mal eine Geschenk-Aktion. Dieses Mal werden Tüten unter dem Titel „Weihnachtstüten fürs Herz“ gepackt und verteilt.

Marcel Bergmann, Initiator und Geschäftsführer der Firma 38, kam der Gedanke zur Aktion aus persönlichen Motiven heraus: „Als im Mai diesen Jahres kein Kontakt zu den Bewohnern in den Pflegeheimen mehr möglich war, kam mir die Idee, etwas Gutes zu tun; mit der Initiative sollten die älteren Menschen merken, dass sie nicht vergessen werden. Das Ziel ist erfüllt, wenn die Geschenke ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Am 19. Dezember werden die Tüten gepackt

Die Aktion im Mai kam gut an – mehr als 1000 Geschenkpäckchen konnten gepackt werden – dass man gern zum zweiten Mal Kräfte bündelt für „Weihnachtstüten fürs Herz“: Was oder wie viel geschenkt wird, darauf kommt es nicht an. Ideen sind keine Grenzen gesetzt, so Bergmann. Den Kinderwohngruppen, in denen Kinder von ihren Eltern getrennt leben, kommen Sachspenden zugute. Die Tüten werden am 19. Dezember in der City-Galerie gepackt, ehe sie am 21. und 22. Dezember an die verschiedenen Stellen ausgeliefert werden.

Bis spätestens 15. Dezember können sich all melden, die sich an der Aktion beteiligen wollen. Eine E-Mail an info@firma38.de genügt, um die persönlichen Spendenartikel zu besprechen. Geldspenden gilt es direkt an die Neuland Stiftung Wolfsburg, IBAN DE70 2695 1311 0161 4942 24 unter dem Stichwort „Tüten fürs Herz“ zu richten.

Von Michèle Joppe