Wolfsburg

Schon die digitale Jobmesse in Wolfsburg im vergangenen Jahr war ein Riesenerfolg. Deshalb knüpfen die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und die Aller-Zeitung nahtlos an dieses neuartige Format an und geben Gewerbetreibenden sowie Handels- und Handwerksunternehmen die Möglichkeit, sich bei der „Digitalen Handels- und Gewerbeschau“ vom 29. April bis 3. Mai 2021 mit einem virtuellen Messegelände zu präsentieren. Noch bis zum 15. April haben Firmen die Möglichkeit, sich anzumelden für die innovative Plattform, auf der sie sich interaktiv mit den Besuchern austauschen können.

Interaktive Angebote

„Die Corona-Pandemie führt zu zahlreichen Absagen von Veranstaltungen und Aktionen. Die aktuelle Entwicklung betrifft auch Handel und Gewerbe in der Region. Deshalb wollen wir mit dem Format neue Kommunikationswege gehen“, begründet Florian Schernich, Verkaufsleiter der Aller-Zeitung, die Entscheidung zu der digitalen Handels- und Gewerbeschau.

Geschäfte, Dienstleister und andere Unternehmen aus der Region Gifhorn und Wolfsburg haben dort die Chance, sich und ihr umfassendes Angebot, ihre Produkte, Aktionen und Dienstleistungen virtuell auf einem Messegelände zu zeigen. Wie bei einer „echten“ Messe gibt es einen Eingang, ein Foyer, Messehallen, in denen innovative Produkte vorgestellt und natürlich auch erworben werden können. Auf einer interaktiven Event- Bühne können teilnehmende Firmen außerdem Live-Coachings oder Fitness-Kurse und Ähnliches anbieten. Und interessierte „Messebesucher“ können dann aus dem heimischen Wohnzimmer direkt vom Sofa aus die Angebote vor der eigenen Haustür entdecken und Kontakt zum Standbetreiber aufnehmen.

Handels- und Gewerbeschau: Die digitale Plattform von AZ und WAZ soll Unternehmen in Zeiten von Corona die Möglichkeit geben, Produkte, Aktionen und Dienstleistungen zu präsentieren. Quelle: waz

Unbegrenzte Möglichkeiten

„Die technischen Möglichkeiten sind sensationell und nahezu unbegrenzt“, zeigt sich Schernich begeistert. „Und unsere Mitarbeiter beraten Interessierte selbstverständlich umfassend über das technisch Machbare und sind ihnen gern dabei behilflich, individuelle und ebenso kreative Ansätze für den eigenen Messestand zu finden.“ Nicole Stuhlmüller, Verkaufsleiterin der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, ergänzt: „Vor allem bietet unsere virtuelle Handels- und Gewerbeschau den Unternehmen die Chance, sich fernab herkömmlicher Öffnungszeiten und Coronabeschränkungen mit dem kompletten Produkt- und Dienstleistungsangebot Angebot einer unbegrenzte Anzahl an Kunden zu präsentieren“

Unternehmer, die sich und ihr Leistungsspektrum auf der innovativen Plattform zeigen möchte, können sich noch bis einschließlich Donnerstag, 15. April, anmelden. Weitere Infos zu der Veranstaltung und zum Anmeldeprozess gibt es bei Ingo Fuhrmann (für Unternehmen aus dem Gifhorn und Umgebung) , Telefon 05371-808116, und bei Melanie Filice (für Unternehmen aus Wolfsburg und Umgebung), Telefon 05361-200130. Darüber hinaus bekommen Interessierte im Internet unter www.waz-online.de/gewerbeschau einen ersten Einblick in das Rund-um-die Uhr-Messegeschehen.

Von nip