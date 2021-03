Wolfsburg

Der neue Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit in Helmstedt hält für Wolfsburg gute und schlechte Nachrichten parat. Zum einen sank die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat leicht, zum anderen liegt die Arbeitslosenquote im März 2021 aber immer deutlich über im März 2020. Experten führen das auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück.

In Wolfsburg sank die Zahl der Arbeitslosen von Februar auf März auf 3717

Zu den Zahlen: In Wolfsburg hat sich laut Arbeitsagentur von Februar auf März die Zahl der arbeitslos Gemeldeten um 62 auf 3 717 verringert. Das waren 749 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote (gemessen an allen Erwerbstätigen) beträgt 5,5 Prozent – vor einem Jahr waren es 4,4 Prozent. Dabei meldeten sich 480 Leute (neu oder wieder) arbeitslos, das waren 312 weniger als vor einem Jahr. 549 Menschen meldeten sich ab aus der Arbeitslosigkeit – das waren 287 weniger als im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn haben sich in Wolfsburg insgesamt 1 751 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 625 weniger als im Vorjahr. 1 591 Leute fanden einen neuen Job und beendeten die Arbeitslosigkeit – das waren 572 weniger als im Vorjahr.

Aktuell gibt es in Wolfsburg 1029 freie Stellen

Der Bestand an offenen Stellen lag im März bei 1 029, 16 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum März 2020 waren das 330 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März 2021 insgesamt 242 neue freie Stellen – 108 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar, so die Agentur für Arbeit, gingen 572 Arbeitsstellen ein, das waren 472 weniger als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Laut Statistik sind mehr Männer (56 Prozent) als Frauen (44 Prozent) von Arbeitslosigkeit betroffen. Mehr als ein Viertel (26,3 Prozent) ist älter als 50 Jahre, die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt bei 37 Prozent. Fast 38 Prozent aller Arbeitslosen in Wolfsburg haben ausländische Wurzeln.

Andreas Kühne: „Wie erwartet sank die Arbeitslosigkeit im Zuge der Frühjahrsbelebung in unserem Agenturbezirk.“ Quelle: Agentur für Arbeit

Viele Arbeitnehmer sind nach wie vor von Kurzarbeit betroffen – allerdings gibt es hierfür nur endgültige Zahlen bis Ende Februar: Demnach waren von März 2020 bis Ende Februar 2021 insgesamt 97 326 Personen in Wolfsburg in Kurzarbeit. Die vorläufigen Zahlen für März zeigen 22 neue Anzeigen für 221 Personen.

Für Andreas Kühne, den operativen Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Helmstedt, sind keine unerwarteten Zahlen: „Wie erwartet sank die Arbeitslosigkeit im Zuge der Frühjahrsbelebung in unserem Agenturbezirk.“ Pandemiebedingt sei die Arbeitslosigkeit „noch deutlich höher als im Vorjahresvergleich“. Er sagt aber auch: „Im vergangenen Monat konnten vorrangig junge Menschen unter 25 Jahren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren.“ Zudem habe man aktuell „noch viele freie Ausbildungsplätze in nahezu allen Branchen zum Start des Sommers zu besetzen“.

Für Jugendliche gibt es viele freie Ausbildungsplätze

Sein Tipp: Jeder, der einen Ausbildungsplatz sucht, soll sich so schnell wie möglich bei der Agentur für Arbeit melden.

