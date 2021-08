Afghane (31) aus Wolfsburg bangt um seine Familie in Kabul

Wolfsburg

Die Familie des aus Afghanistan stammenden 31-Jährigen, der vor sieben Jahren nach Deutschland kam und im September eingebürgert werden soll, hatte große Hoffnungen. Zwei Schwestern von „Ferhat“ (Name von der Redaktion geändert) hätten als Lehrerinnen in Kabul gearbeitet, erzählt er. „Sie unterrichteten sogar Jungen!“ Sein Vater sei General beim Geheimdienst der gestürzten Regierung gewesen. Beim Familienoberhaupt suchten die acht Geschwister mit ihren Familien jetzt Schutz. „Ich habe große Angst um ihr Leben“, sagt „Ferhat“.

Vertrauen in die Reform zerstört

Täglich telefoniere der 31-Jährige mit einem seiner Brüder oder Cousins, oft auch mit seiner gleichaltrigen Frau. Sie habe ihre Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin in Afghanistan vor einiger Zeit abgebrochen, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern, besuche jetzt aber einen Deutsch-Kursus, um auch nach Wolfsburg zu kommen, sobald sie die Prüfungen besteht. Beziehungsweise: Sie hat den Kursus besucht – bis die Taliban das Zepter in Kabul übernahmen. Seitdem trauten sich weder seine Frau noch die Schwestern auf die Straße. Sie besäßen keine Burka. Alle hätten darauf vertraut, dass die Reformen im Land von Dauer sind, dass die Westmächte und die Regierung die demokratischen Freiheiten schützen.

Kabul: In so einem Haus hält sich momentan die gesamte Familie von "Ferhat" aus Wolfsburg auf. Die Frauen trauen sich ohne Burka nicht mehr auf die Straße. Quelle: privat

Kennengelernt habe „Ferhat“ seine neue Liebe übers Internet, ihr dann nach zwei Jahren schriftlich einen Antrag gemacht und den Kontakt der Familien in Kabul hergestellt. Im März feierten die beiden dort eine traumhafte Hochzeit. „Ich versuche alles, um meine Frau jetzt doch sofort nach Deutschland zu holen, aber bisher konnte mir niemand helfen – alle sagen nur, sie drücken uns die Daumen.“ Er ist hörbar traurig, ängstlich und gleichzeitig wütend. Der Präsident habe sich mit einem Helikopter voll mit Geld aus dem Staub gemacht, die USA und Deutschland hätten den falschen Leuten vertraut und diejenigen, die ihnen vertraut haben, jetzt im Stich gelassen.

Im März reiste der Wolfsburger „Ferhat“ für die Hochzeit nach Afghanistan. Seine Braut hat er per Internet kennengelernt. Quelle: privat

Aber wem hätten sie vertrauen sollen? Kämpfer, die von den USA und der Bundeswehr ausgebildet wurden, sind jetzt desertiert oder übergelaufen. „Ja, weil ihnen die Taliban für jeden einzelnen Einsatz Geld zahlen. Jeder denkt zuerst an seine eigene Familie“, meint „Ferhat“.

Gefährliche Kinderspiele im Mutterland

„Ich wollte eigentlich nie weg. Afghanistan ist wie eine Mutter“, sagt er. Eine gefährliche Mutter allerdings, die ihm statt Schippe und Spielzeugautos als Kind Kalaschnikows und Minen zum Spielen in die Sandkiste legte. 2013 habe er sich verliebt und kam nach Deutschland, um hier eine Familie zu gründen. Die Beziehung ging in die Brüche. Trotzdem versuchte „Ferhat“, sich möglichst gut zu integrieren, lernte die Sprache, spielte in einer Theatergruppe, machte beim „Stadtradeln“ mit und betet möglichst immer an Orten, an denen er in seiner zweiten Heimat damit niemanden verunsichert oder stört. Die Auslegung der Sharia, die die Taliban zur Basis ihres neuen Gottesstaats in Afghanistan machen wollen, habe mit der Religion der Moslems nicht viel zu tun, meint er. Es sei einer der Fehler der Reform und ihrer Unterstützenden in Afghanistan, sich zu wenig mit dem Glauben der Menschen zu beschäftigen. Sie hätten zu wenig Respekt vor der Religion und deshalb viele Menschen nicht wirklich ins neue System eingebunden.

Hätte, wäre, sollte – all das nützt im Moment wenig. „Jetzt ist mir nur wichtig, dass meine Familie bald in Sicherheit leben kann – ganz egal in welchem Land, Hauptsache raus aus Afghanistan!“ Denn die Hoffnung, dass die Taliban schnell wieder verschwinden, hat er nicht. Er erwartet, dass jetzt Russland oder China mit der neuen Regierung kooperieren, weil sie sich Bodenschätze wie Kupfer oder Eisen erhoffen.

Von Andrea Müller-Kudelka