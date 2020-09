AfD Wolfsburg nominiert Thomas Schlick für die Oberbürgermeisterwahl

Wolfsburg

Die Wolfsburger AfD schickt Thomas Schlick für die Oberbürgermeisterwahl ins Rennen. Das hat die Partei jetzt bei einem außerordentlichen Kreisparteitag entschieden. Damit ist die AfD nach den Linken die zweite Partei, die einen Kandidaten für die Wahl um die Nachfolge von Klaus Mohrs ( SPD) im kommenden Jahr aufstellt.

Schlick will seine Schwerpunkte für die Wahl noch entwickeln

In einer Mitteilung der AfD heißt es, dass Schlick seine Schwerpunkte für die Oberbürgermeisterwahl noch entwickeln wolle. Wichtig sei ihm jedoch, dass sich die Stadt weiterentwickele, ohne sich in allzu ambitionierte Wunschträume zu verwickeln: „Wir müssen auf dem Teppich bleiben und realistisch planen“, so Schlick. Projekte müssten erst fertig entwickelt sein, ehe neue geplant würden. Der AfD-Kandidat erklärt: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die Stadt aufgrund ihrer Ansprüche verzettelt, statt sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Das bindet enorm viel Kapital, welches nun nicht mehr in dem Maße verfügbar ist, wie man das vielleicht noch immer von früher gewohnt ist.“

Anzeige

Stephanie Scharfenberg ist neue Vorsitzende der AfD

Um sich voll auf seine Kandidatur konzentrieren zu können, gibt Schlick das Amt des ersten Vorsitzenden ab: „Ein Oberbürgermeister ist für alle Bürger gleichermaßen da und das vereint sich nicht mit dem Vorsitz einer Partei.“ Zu seiner Nachfolgerin wählten die Mitglieder des Kreisverbandes Stephanie Scharfenberg. Diese erklärte, ihre Schwerpunkte auf die Mitgliedergewinnung und öffentliche Aktionen legen zu wollen: „Wir wollen noch mehr gesehen und gehört werden und da ist die direkte Kommunikation mit den Bürgern wichtig.“ Neue stellvertretende Vorsitzende ist Gaby Schroeder. Schriftführerin bleibt Elvira Dressler, Schatzmeister ist Egbert Diekmann und Beisitzer sind Johann Ebel, Helmuth Goldenstein sowie Freddy Krause.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ende Juli hatte die Linke mit Bastian Zimmermann als erste Partei ihren Kandidaten für die Wolfsburger Oberbürgermeisterwahl bekannt gegeben.

Von der Redaktion