AfD-Protest gegen „Corona-Hysterie“ in Wolfsburger Innenstadt

Mitglieder der AfD in Wolfsburg demonstrierten am Samstag gegen die „Corona-Hysterie“. Mit Mundschutz standen die rund zehn Teilnehmer im Kreis unterm Glasdach und hielten ihre selbst gemalten Papp-Plakate mit Aufschriften wie „Keine Corona-Zwangs-Impfung“, „Grundrechte schützen“ und „Stoppt die Hysterie“ in die Höhe.

Polizei begleitet Protestaktion der AfD Wolfsburg

Die „stille“ Protestaktion war bei der Stadt Wolfsburg angemeldet und wurde auch von der Polizei begleitet. Fünf Einsatzfahrzeuge standen deshalb am Samstagnachmittag vor dem Wolfsburger Rathaus, zwei in der August-Horch-Passage am Delphin-Kino. Unter dem Glasdach hatten sich die Demo-Teilnehmer um AfD-Ratsfrau Stephanie Scharfenberg versammelt. Die Aktion sei spontan entstanden, sagt die dreifache Mutter: „Meine Kinder wollen wieder normal zur Schule. Man kann die Menschen doch nicht so isolieren. Unsere Verfassung wir gerade ausgehebelt.“ Man wolle mit der Aktion ein Zeichen setzen und sie womöglich in größerem Stil wiederholen.

Einige Passanten reagierten zum Teil mit Unverständnis, andere kamen ins Gespräch mit den Teilnehmern. Zu der Protestgruppe gehörte auch eine Wolfsburger Seniorin, deren 96 Jahre alte Mutter im Hanns-Lilje-Heim wohnt. „Sie möchte, dass ich sie besuche und ich darf nicht. Das ist menschenunwürdig.“ In den vergangenen Wochen starben 45 Bewohner in dem Heim in Folge einer Corona-Virus-Infektion, die Diakonie Wolfsburg lässt als Träger der Einrichtung deshalb keine Besuche zu.

Von Claudia Jeske