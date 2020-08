Kreuzheide

Eigentlich wollten die Mitglieder der Freikirche in Kreuzheide sich nur rücksichtsvoll verhalten. Um den Verkehr auf der Franz-Marc-Straße nicht unnötig auszubremsen, parkten sie bislang auf dem Grünstreifen. Doch nun erhielten sie dafür Strafzettel. Nordstadt-Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer ( SPD) will nun mit der Verwaltung nach einer Lösung suchen.

Der Pastor strebt ein friedliches Miteinander mit den Nachbarn an

Pastor Sebastian Scalogna zeigt entlang der Straße. Eigentlich dürfte man bis auf zwei kleine Sperrflächen am Straßenrand parken. Doch am Sonntag kommen Hunderte Besucher zum Gottesdienst. Damit wäre ein längerer Straßenabschnitt zwischen zwei Kurven zugeparkt – und nur noch einspurig zu befahren und schlecht einsehbar. Wenn sich dann Besucher auf dem Weg zum Nordfriedhof und die Linienbusse in Höhe der Kirche begegneten, bleibe für die Autofahrer nur der Rückwärtsgang. „Wir möchten ein nachbarschaftliches Miteinander und weder den Busfahrern noch den Friedhofsbesuchern in die Quere kommen“, betont Scalogna. Auch den Anliegern der Maria Merian-Straße wolle man ihre Straße nicht zuparken. Am Verein für Rasensport Eintracht gibt es noch einen kleinen Parkplatz, doch dort sei am Sonntag ebenfalls sportlicher Betrieb.

Vorschlag: Eine Ausnahmegenehmigung für das Parken auf dem Grünstreifen

Seit 20 Jahren finden in der Freikirche in Kreuzheide Gottesdienste statt. „Als die Kirche gegründet worden ist, bestand die Gemeinde nur aus 60 Mitgliedern. Da gab es keine Probleme bezüglich der Parksituation“, erklärt der Pastor. Doch inzwischen ist die Zahl der Mitglieder auf mehr als 300 angestiegen und die Straße fast komplett zugeparkt. Um erneute Strafzettel zu vermeiden, schlägt Scalogna eine Ausnahmegenehmigung für das Parken auf dem Grünstreifen vor.

Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer will das Gespräch mit der Verwaltung suchen

Scalogna wandte sich an die Ortsbürgermeisterin der Nordstadt. Glosemeyer machte sich bei einem Termin vor Ort selbst ein Bild von der Lage: „Das Parkproblem ist akut und ich kann verstehen, wenn man aus Rücksicht vor den Bus- und Autofahrern nicht auf der Straße parken möchte, aber eine Grünfläche ist nun mal kein Parkplatz.“ Auch andere Anlieger der Nachbarschaft hatten in der Vergangenheit bereits mit der Parksituation zu kämpfen, wie Glosemeyer weiß: „Es gibt immer mal wieder Probleme, da die Parkplätze begrenzt sind. Vereine und Kirchen bereichern aber unser Gemeinleben, weshalb sie in die Mitte des Ortes gehören und nicht an die Peripherie.“

Um das Problem zu lösen, möchte Glosemeyer nun einmal das Gespräch mit der Verwaltung suchen: „Mein Ziel ist es, dass man bei einem gemeinsamen Termin vor Ort zu einer konstruktiven Lösung kommt.“

Von Christian Opel