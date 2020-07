Wolfsburg

Mit einem Hilferuf haben sich der Immobilienbesitzer Tom Jocher und der Gastronom Yassin Ouni vom Steimker Berg an den Ortsrat Stadtmitte gewandt: In der Einwohnerfragestunde baten sie um schnelle Änderung des Bebauungsplanes, der das Areal um den Marktplatz bisher als reines Wohngebiet ausweist. „Nur mit der Umwidmung zu einem allgemeinen Wohngebiet ist gewährleistet, die angestrebte Urbanität dieses Bereiches zu gewährleisten beziehungsweise zu fördern.

Urbane Zukunft des Stadtteils gefährdet?

Hintergrund der Bürgeranfrage: Yassin Ouni führt seit Oktober 2018 hier ein kleines Café mit Verkaufsgeschäft und Tischen auch vor der Tür. Vor allem im Sommer wird der gemütliche Treffpunkt gern von Gästen angenommen. Die allerdings müssen um 20 Uhr den Bereich verlassen. Grund sei eine Anwohnerin, die sich von der späteren Geräuschentwicklung des Cafés belästigt fühle und bereits zweimal die Behörden eingeschaltet habe. Gesprächsversuche seien gescheitert. Tom Jocher sieht die urbane Zukunft des Stadtteils gefährdet. Für den Handel, beispielsweise einen Bäcker, sei der Steimker Berg in dieser Form nicht interessant.

Ortsbürgermeister Detlef Conradt ( SPD) zeigte zwar Verständnis für den Ärger, die angestrebte Bebauungsplanänderung werde höchstwahrscheinlich erfolgen, doch bis dahin vergehe sicher noch einige Zeit. Eine Antwort, die weder Jocher und Ouni noch die anwesende AfD-Ratsfrau Elvira Dresler zufrieden stellte. Dresler hatte „als Anwohnerin“ zum Thema sprechen wollen, wurde allerdings vom Ortsbürgermeister daran gehindert.

Kurz zuvor hatten Grünen-Fraktionssprecher Uwe Conradt und PUG-Fraktionssprecher Jens Tönskötter mit einer Ausnahmegenehmigung als „normale“ Einwohner sprechen können. Ihr Thema war die Entwässerung des Stadtgebietes in Umfeld der Heinrich-Nordhoff-Straße. „Seit 1972 sind bei uns bereits sechsmal die Keller vollgelaufen“, kritisierte Tönskötter. In einer ersten Stellungnahme begründete Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen vom Straßenbau und Projektkoordination die Situation an der Nordhoffstraße damit, dass man hier den tiefsten Punkt des Stadtgebietes erreicht habe. Iversen verwies zudem auf die Aktivitäten der Arbeitsgruppe “Starkregen“, die nach den jüngsten Problemen durch starke Regenfälle ihre Tätigkeit aufgenommen hat.

Schließlich eine personelle Änderung im Ortsrat Stadtmitte: Für den ehemaligen CDU-Fraktionssprecher Jens Thurow, der den Ortsrat verlassen hatte, wurde Florian Rex verpflichtet. Und schließlich kündigte auch Hedwig Rehse ( SPD) ihren Abschied aus dem Ortsrat an. Fraktionssprecher Erich Schubert ( SPD) überreichte ihr zum Dank einen Blumenstrauß.

Von Burkhard Heuer