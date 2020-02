Mieter beklagen zahlreiche Mängel in Neubauten

Hellwinkel

Seit einigen Monaten sind die ersten Wohnungen in den Hellwinkel-Terrassen bezogen. Und schon gibt es den ersten Ärger: Mieter beschweren sich über Risse in den Wänden, Außenbeleuchtung rund um die Uhr, Dellen an Fensterrahmen und schmutzige Hausflure.

Die Mieter haben sich schon an die Neuland gewendet. Doch oft passiere gar nichts und wenn doch, dauere er sehr lange, bis sich etwas tue. Und noch etwas ärgert die Bewohner Axel Schwenk und Astrid Bartscht: „Jeder erzählt uns etwas anderes.“

Ärger in den Hellwinkel-Terrassen – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Mieter schimpfen über Dauerbeleuchtung, schmutzige Hausflure und vieles mehr – die Neuland verspricht Abhilfe

Die Mieter fühlen sich verschaukelt. Ein häufiges Ärgernis ist das Dauerlicht im Häuserkomplex Reislinger Straße 36. Rund um die Uhr erstrahlten die Flure in einer wahren Festbeleuchtung. Das kam schon drei Mal vor – zuletzt dauerte es drei Monate. „Jeder spricht von Klimawandel und Umweltschutz und hier wird der Strom verpulvert“, schimpft Axel Schwenk. „Am Ende zahlen die Mieter dafür“, ärgert sich der Rentner.

Ein defekter Bewegungssensor war die Ursache

Mehrmals habe er die Neuland darüber informiert – wochenlang sei nichts passiert. Grund für das Dauerlicht war offenbar ein defekter Bewegungssensor. Den auszutauschen, sei Aufgabe des Bauunternehmen, erklärt Neuland-Sprecherin Janina Thom auf WAZ-Anfrage. Der Firma müsse man Zeit lassen, „schließlich sind dies Nacharbeiten und keine direkten Notfälle.“

Grundsätzlich wisse das Wolfsburger Wohnungsbauunternehmen von den Mängeln: „In unseren Neubauten der Hellwinkel-Terrassen müssen wir noch Nachbesserungen vornehmen, das ist uns bewusst und wir sind auch dran“, sagt Thom. Bei Neubauten gebe es häufig nach Fertigstellung und Bezug Gewährleistungsmängel, „die nach und nach behoben werden“. Für viele Mängel sei aber nicht die Neuland zuständig, sondern das Bauunternehmen. Das habe eine Gewährleistungspflicht.

Schmutzige Hausflure , Laubengänge und Fahrstühle

Ein weiteres Ärgernis im Neubau an der Reislinger Straße sind schmutzige Hausflure, Laubengänge und Fahrstühle. „Man schämt sich fast, Besucher einzuladen“, sagt Astrid Bartscht. Die Bodenbeschaffenheit sei für die Reinigung nicht optimal, hat auch die Neuland schon festgestellt. „Hier sind wir bereits in Gesprächen, wie wir die Oberflächen verändern können, damit die Bereiche künftig sauber und gepflegt aussehen“, so die Unternehmenssprecherin.

Astrid Bartscht ärgert sich außerdem über Risse in ihrer Wohnung. „Wenn ich mal ausziehe, muss ich die beseitigen“, befürchtet sie. Die Risse entstehen laut Neuland durch das so genannte „Kriechen und Schwinden“, Beton zieht sich beim Trocknen minimal zusammen, so dass in allen Neubauten diese Risse entstehen, erklärt das Unternehmen. „Wir gehen jedem Hinweis nach und prüfen, ob Ausbesserungen notwendig sind. Der Mieter kann selbstverständlich dafür nichts und wird demnach auch nicht haftbar gemacht“, beruhigt Thom.

Ein Kellertür ist ständig geöffnet

Auch eine Tür im Keller, die nicht zu schließen ist und deshalb ständig offen steht, sorgt für Ärger. Es sei eine Brandschutztür habe man Axel Schenk erzählt. „Warum ist dann eine identische Tür, die auf der anderen Seite des Hauses ist, geschlossen?“, fragt er sich. Die geöffnete Tür ist tatsächlich eine Brandschutzanforderung, versichert die Neuland. Auch wenn sie so aussieht wie die Tür, die geschlossen ist. Thom räumt ein: „Die Logik dahinter ist für den Laien nicht unbedingt ersichtlich.“

Die Neuland nimmt den Ärger der Mieter nicht nur zur Kenntnis, sondern will die Kommunikation zu ihnen verbessern. „Wir werden den Kontakt intensivieren und auch hier intern unsere Abläufe prüfen“, versichert Janina Thom.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge