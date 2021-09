Ältere Frau schlägt junge Mutter am Detmeroder Teich

Wolfsburg

Eine unbekannte Frau schlug am Montagnachmittag in der Nähe eines Kleingartenvereins am Detmeroder Teich auf eine 34-jährige Mutter aus Wolfsburg ein, die mit ihrem Kleinkind unterwegs war. Dabei traf sie mit ihren Schlägen nicht nur die Frau am Oberarm, sondern auch das Kleinkind in der Bauchtasche der Frau. Mutter und Kind blieben dabei glücklicherweise unverletzt.

Die junge Mutter ging mit ihrem Kind am Detmeroder Teich spazieren. Als sie eine etwa 60-jährige Frau passierte, warnte diese sie vor einem Mann, der immer der Nähe des Teichs sitzen würde. Als die junge Mutter erwiderte, sie kenne diesen Mann und er sei immer nett und höflich, kippte die Stimmung der älteren Frau.

Polizei sucht nach Angreiferin

Sie fing an, die junge Mütter zu beschimpfen und nach ihr zu schlagen. Dabei traf sie den Oberarm der Mutter und das Kind in der Bauchtasche. Danach flüchtete die Frau und die 34-Jährige rief die Polizei. Deren Suche nach der mutmaßlichen Schlägerin verlief leider erfolglos.

Die junge Mutter beschreibt die Angreiferin wie folgt: Etwa 60 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimetern groß, graue schulterlange Haare in Form eines Pagenschnittes und mit einem dunkelgrünen Pullover und einer grauen Jeans bekleidet. Die Polizei Wolfsburg hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46460.

