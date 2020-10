Gifhorn/Wolfsburg

Der diesjährige Urlaubsfoto-Wettbewerb von Wolfsburger Allgemeine Zeitung und der Gifhorner Aller-Zeitung war trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder ein Erfolg: 220 Bilder gingen in den vergangenen Wochen in der Redaktion ein. Die Leser der AZ und WAZ haben uns ihre schönsten, witzigsten und spektakulärsten Bilder geschickt. Die zehn Urlaubsfotos, die es in die Endauswahl geschafft haben, finden Sie auf dieser Seite – jetzt können alle Leser abstimmen, welches das Schönste ist.

Hier abstimmen: Welches dieser 10 Fotos ist das schönste?

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? In diesem Jahr machten viele WAZ- und AZ-Leser coronabedingt Urlaub in der Heimat. Auch dabei gelangen ihnen spektakuläre Naturfotos, lustige Tieraufnahmen oder Familie und Freunde in witzigen Posen: Beim Fotografieren ließen die Leser von WAZ und AZ ihrer Kreativität freien Lauf. Dementsprechend schwierig gestaltete es sich, die Fotos für die Endauswahl zu bestimmen. Aus den 220 Aufnahmen wählten WAZ und AZ zehn Bilder aus.

Hier geht's zur Abstimmung

Bildergalerie: Die 10 Bilder der Endrunde

Jetzt sind die Leser gefragt: Beim großen Urlaubsfoto-Wettbewerb von Wolfsburger Allgemeine Zeitung und Aller-Zeitung startet jetzt das Voting. Zehn Urlaubsbilder stehen zur Wahl.

Jetzt sind wieder die Leser gefragt: Im Internet unter www.waz-online.de/urlaubsfotos2020 können Sie bis Mittwoch, 14. Oktober (24 Uhr) abstimmen, welches von den zehn Fotos Ihnen am besten gefällt. Die Aufnahme mit den meisten Stimmen gewinnt. Wichtig: Bei der Abstimmung müssen Sie eine gültige Email-Adresse angeben, pro Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme an der Abstimmung erlaubt.

Alle 220 Urlaubsfotos der AZ/WAZ-Leser

Der Gewinner der AZ/WAZ-Fotoaktion wird vom Parkhotel Bad Harzburg zu einem entspannten Wochenende mit zwei Übernachtungen im Doppelzimmer eingeladen. Für den zweiten und den dritten Platz gibt es einen Gutschein von einem Bau- und Gartenmarkt im Wert von 200 Euro und 100 Euro.

