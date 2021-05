Abstand halten: Neue Ausstellung im Wolfsburger Kunstverein

Alt-Wolfsburg

Corona hat es gezeigt: Abstand halten kann Leben retten und vor schwerer Krankheit schützen. Dieses neue soziale Phänomen greift Geschäftsführer Justin Hoffmann in der neuen Gruppenausstellung des Kunstvereins „Lob der Distanz“ auf. Wegen der Pandemie findet die Eröffnung am Donnerstag um 19 Uhr nicht live im Schloss statt, sondern auf den Social-Media-Kanälen des Kunstvereins.

Hoffmann ist optimistisch, dass Besucher diese Arbeiten genauso wie die zweite neue Kunstvereins-Ausstellung im „Raum für Freunde“ am Pfingstwochenende sehen können. Die Städtische Galerie im Schloss peilt den Termin ebenfalls an. Das Kunstmuseum will ab Samstag, 22. Mai, von 11 bis 18 Uhr öffnen.

Provokanter Ausstellungstitel

Der Kunstverein hat für die neue Schau einen bewusst provokanten Titel gewählt: „Lob der Distanz“ – Querdenker werden das nicht gern hören. Justin Hoffmann geht es aber um mehr als den bloßen Abstand zu anderen Menschen. Es geht auch darum, etwas aus Distanz zu betrachten, also Dinge aus neuen Blickwinkeln sehen. Und um distanziertes Sehen mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln. Ein Beispiel dafür kennt fast jeder durch Corona: Videokonferenzen.

Auch Überwachungskameras gehören dazu. Jeder kennt sie in öffentlichen Räumen, fast jeder weicht ihnen aus. „Obwohl wir für Instagram oder Facebook ständig unser Gesicht in Kameras halten“, sagt Künstlerin Meike Redeker. In ihrem Video „Überfall“ greift sie dieses Phänomen auf. Der Betrachter verfolgt Meike Redeker aus der Überwachungs-Perspektive: Wie sie vermeintlich mit dem Fahrrad stürzt. Die Künstlerin liegt auf dem Boden. Aber nicht als wehrloses Oper. Sie liegt sehr entspannt auf dem Asphalt – wie auf einem Sofa. Nicht nur das ist ungewöhnlich: Redekes Augen suchen die Kamera.

Zwei Hochsitze stehen in der Ausstellung

Sogar zwei Hochsitze stehen in der Ausstellung. Es ist eine Installation von Ilka Meyer, auf die Besucher klettern dürfen. Mit Hochsitzen verbindet man Abenteuer, Schutz, Macht. Und einen anderen Blick: „Vom Hochsitz aus sieht der Kunstvereinsraum ganz anders aus“, so Hoffmann.

Einen anderen Blick auf sich und sein Gegenüber, bekommt man in Dan Grahams Skulptur „2 Semi Circles“. Um Beobachten geht es in dem Wandobjekt „Neighbors und Networks“ von Dennis Graef, Gründer der Band „Such A Surge“. Die Holzlatten-Konstruktion erinnert an ein dreiteiliges Altarbild – und an eine Trennwand. Sie hat an mehreren Stellen Gucklöcher.

Distanz wahren, aber doch viel Persönliches preisgeben – das macht Hae Kim in seiner Arbeit „Monolog“ im „Raum für Freunde“: Dort hängen viele Kästen mit Staub. Der Staub stammt von Büchern, die der Braunschweiger Künstler gelesen und dann mit Schmirgelpapier abgeschliffen hat. „Der Staub wird mit Gips vermengt und zu Stempeln verarbeitet“, erklärt Hae Kim. Damit stempelt er jeden Tag ein Wort, das ihm an diesem Tag wichtig war: Schutt, zocken, Traumfrau.

Von Sylvia Telge