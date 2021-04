Abschlussklassen dürfen ab Montag in Wolfsburgs Schulen zurück

Wolfsburg

Ab Montag, 3. Mai, ist in Wolfsburg der Schulbesuch für die Abschlussklassen inklusive des vierten Jahrganges wieder möglich. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Donnerstag mit. Eine Woche ruhte der Präsenzschulbetrieb wegen der hohen Corona-Fallzahlen völlig. Ab Montag können nun zumindest die Abschlussklassen wieder im Wechselmodell beschult werden. Alle anderen Jahrgänge bleiben im Distanzlernen.

Bildungsdezernentin hofft auf weiter sinkende Inzidenz

„Eine vollständige Rückkehr ins Szenario B wäre mir deutlich lieber“, sagte Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. „Durch die stattfindenden Impfungen von weiteren Personengruppen schaffen wir einen nächsten Schritt in diese Richtung.“ Die Bildungsdezernentin äußerte im aktuellen Elternbrief die Hoffnung auf weitere Lockerungen in der nächsten Woche. „Dies ist dann möglich, wenn sich Wolfsburg fünf Tage unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 165 befindet. Wenn dies der Fall ist, können am übernächsten Tag weitere Schritte per Allgemeinverfügung eingeleitet werden“, so Bothe. Der Verordnung des Landes zufolge könnten dann auch die Jahrgänge 1 bis 3 könnten wechselweise in den Schulen unterrichtet werden können. „Die Förderschule GE wechselt zu diesem Zeitpunkt dann auch ins Szenario B.“

Kitas bleiben weiterhin im Szenario C

Für das Wochenende sind im Impfzentrum Impfungen für Lehrkräfte und Personal der Jugendhilfe geplant. Damit sollen nun auch weiterführende Schulen und Jugendhilfeträger von Impfangeboten profitieren, so die Stadt.

Kitas und Großfamiliennester müssen laut Landesverordnung weiterhin im Szenario C bleiben. Für die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb müsste der 7-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegen. Die Rückkehr ins Szenario B könnte dann am übernächsten Tag erfolgen. Derzeit liegt die Inzidenz in der VW-Stadt noch knapp über 150.

