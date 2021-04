Abschlussfeiern Ja oder Nein? Wolfsburger Abiturienten ohne Gewissheit

Wolfsburg

Schicke Ballkleider beziehungsweise Anzüge; zusammen mit der Familie langjährige Mitschüler und Lehrer einen letzten Abend sehen; sich selbst feiern: Die Abschlussfeier ist einer der wichtigsten Tage in der gesamten Schulzeit. Nach der stressigen Abiturphase, anstrengenden Prüfungen und der ganzen Aufregung freuen sich die meisten Schüler auf diesen besonderen Tag. Strenge Corona-Maßnahmen lassen an so einem Ereignis allerdings zweifeln und erschweren besonders auch die aktuellen Planungen, die die Abschlussphase der Abiturienten mit sich bringt. Die mehrheitliche Aussage der verantwortlichen Schüler: „Abwarten.“

Greta Legat, Leonardo da Vinci-Schule Quelle: Michele Joppe

Allgemein ist es für die Abiturjahrgänge sehr schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt etwas zu planen. „Wir müssen abwarten, wie sich alles entwickelt. Für den Abiball haben wir einen Raum reserviert, aber wir wissen noch nicht, in welcher Form eine Feier im Sommer möglich sein wird“, sagt Abitur-Komitee-Mitglied Greta Legat von der Leonardo da Vinci Gesamtschule. „Nach 13 Jahren wäre es sehr schade, ohne eine Abschlussfeier von der Schule zu gehen“. Eine Alternative sieht so aus: „Eventuell würden wir auch nur im Jahrgang intern feiern, ohne Begleitpersonen und Lehrer“, so die Abiturientin. Als kleines Trostpflaster habe man den Schülern auch eine „relativ feierliche Zeugnisübergabe“ versprochen.

Sponsorensuche gestaltet sich schwierig

Jahrgangssprecher und Abitur-Komitee-Mitglied Oliver Kraszewski vom Albert Schweizer Gymnasium erzählt, dass es gerade nicht leicht ist, Sponsoren zu finden: „Normalerweise gibt es viele Unternehmen, die gerne spenden. Aber natürlich haben momentan viele mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir fragen gerade unzählige Möglichkeiten an. Einige wenige machen es aber möglich.“

Auch vom Theodor Heuss Gymnasium heißt es, man könne nur spekulativ planen und kaum Verträge abschließen. „Ursprünglich wollten wir im CongressPark unseren Abiball feiern. Nachdem dieser aber zu einem Impfzentrum wurde, ist der Vertrag aufgelöst worden“, erklären die Jahrgangssprecher Lukas Trenkel und Jan Schneider. Je nach Verordnung bereite man sich auch darauf vor, dass die Feier ausfällt. Alternativ wäre es noch möglich, mit einer kleineren Gruppe in einer anderen Räumlichkeit zu feiern.

Lieber eine kleine, als gar keine Feier

Jan Schneider THG Quelle: Michele Joppe

Dem Abiturjahrgang vom Ratsgymnasium ist ebenfalls der CongressPark als Veranstaltungsort weggefallen, seitdem dieser als Impfzentrum dient. Anhand der Vorgaben der Stadt werde man die Feiern anpassen und stelle sich auch auf einen „worst case“ ein. Die Hoffnung ist momentan aber bei allen noch groß, sagen die Jahrgangssprecher Tim Krüger und Miriam Gritzke. Als Ausweichmöglichkeit dient ihnen die Schulturnhalle. „Dann leider ohne Eltern, Freunde und Geschwister. Wir sind uns einig, dass wir dann lieber im kleinen Kreis und mit Abstand feiern, als gar nicht zu feiern“, so die Schüler.

Von Michèle Joppe