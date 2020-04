Abschied beim Caritas-Mittagstisch: Maria Klotz hört auf

Stadtmitte

Sieben Jahre hat sich Maria Klotz ehrenamtlich beim Caritas-Mittagstisch engagiert. Seit 2016 war sie mit Rüdiger Schingale im Leitungsteam. Jetzt hört die 65-Jährige aus privaten Gründen auf. „Es war eine Zeit mit reichlich Erfahrungen und reichlich Arbeit“, fasst Maria Klotz die Zeit zusammen. Aber sie habe auch viel Dankbarkeit von den Menschen verspürt, die sich im Bonifatiushaus das warme Essen schmecken ließen oder Lebensmittelpakete abholten.

Anfangs befürchtete die ehemalige Abteilungsleiterin im VW-Vertrieb „Berührungsängste“. Doch die seien schnell weg gewesen. „Ich war sofort im Team drin“, sagte Klotz bei ihrer Verabschiedung am Mittwoch. Durch „Offenheit und Herzlichkeit“ habe sie schnell den Draht zu dem Mittagstisch-Besuchern gefunden. Dass die Caritas einen Nachfolger für sie gefunden habe, beruhige sie sehr.

Anzeige

Wilfried Frank ist neu im Leitungsteam

Auf Maria Klotz folgt Wilfried Frank. „Er arbeitet seit einem Jahr als Fahrer beim Caritas-Mittagstisch“, sagte Caritas-Geschäftsführerin Babara-Maria Cromberg. Deshalb sei es seine Hauptaufgabe, die Einsätze des Mittagstisch-Fahrzeugs zu koordinieren.

Neu im Leitungsteam ist Pascal Paske. „Er ist unser erster hauptamtlicher Mittagstisch-Mitarbeiter seit 25 Jahren“, freut sich Cromberg. Dies sei dringend nötig, weil die organisatorischen Aufgaben im Lauf der Jahre stark zugenommen hätten: 60 ehrenamtliche Helfer müssen koordiniert werden, außerdem muss der Kontakt zu Kooperationspartnern und zu den Gästen des Mittagstisches gepflegt werden. „Wir wollen unsere Kunden über die Lebensmittelversorgung hinaus unterstützen“, erklärt Cromberg. Dazu gehöre die Beratung bei Problemen.

Pascal Paske ist der erste hauptamtliche Mitarbeiter

Pascal Paske freut sich auf diese Aufgabe, die zunächst auf ein Jahr befristet ist. „Ich habe mich schon immer sozial engagiert“, sagt der junge Mann, der gerade sein Ingenieurstudium abschließt. Den Mittagstisch und andere Einrichtungen der Caritas kenne er durch seine Familie.

Mit Rüdiger Schingale und Wilfried Frank bildet Paske ein Dreier-Team. „Wir sind glücklich und dankbar, dass das Angebot der Caritas für Hilfebedürftige in Wolfsburg so auch in Zukunft gut weitergeführt werden kann“, sagt Barbara-Maria Cromberg. Die erste große Herausforderung ist die Corona-Krise. Wegen der Virus-Pandemie musste der Mittagstisch schließen. Seit 2. April läuft die Lebensmittelausgabe aber wieder dienstags und donnerstags. Außerdem gibt es einen Lieferservice.

Von Sylvia Telge