Absagen wegen Coronavirus: Das müssen Veranstalter jetzt beachten

Es gibt in Wolfsburg noch keinen Corona-Fall – dennoch hat das Virus immer mehr Auswirkungen auf die Stadt: Das Europa-League-Spiel des VfL gegen Donezk am Donnerstag wird ohne Zuschauer in der VW-Arena stattfinden, die Kreishandwerkschaft hat ihre Freisprechungsfeier im CongressPark vertagt und eine Ballett-Vorstellung im Theater fällt aus. Vermutlich werden weitere Absagen folgen, denn die Stadt hat am Dienstag besondere Prüfkriterien für Veranstaltungen aufgestellt.

Fragenkatalog für Veranstalter

Die Stadt rät demnach bis auf Weiteres eher davon ab, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auszurichten. Auch alle anderen Veranstaltungen sollten kritisch hinterfragt werden, insbesondere bei mehr als 200 erwarteten Teilnehmern. Für die Veranstalter hat die Stadt einen Fragenkatalog erstellt, der ihnen die Entscheidung über eine mögliche Absage erleichtern soll.

Die Fragen lauten: Ist internationales oder überregionales Publikum zu erwarten? Ist Publikum aus einem Risikogebiet zu erwarten? Werden überwiegend Menschen erwartet, die einer Risikogruppe angehören? Soll die Veranstaltung in geschlossenen und schlecht belüftbaren Räumen stattfinden? Trifft das Publikum eng und für längere Zeit aufeinander – zum Beispiel bei Konzerten?

Größere Menschenansammlungen vermeiden

„Sollte mindestens eine Frage mit Ja beantwortet werden, sollte von der Veranstaltung eher abgesehen werden“, rät die Stadt. Falls eine solche Veranstaltung trotzdem stattfinden soll, werden die Ausrichter gebeten, dies bei der Stadt anzumelden. Ein entsprechendes Formular ist im Internet unter wolfsburg.de/coronavirus abrufbar.

„Auch wenn es in Wolfsburg bislang keinen bestätigten Corona-Verdachtsfall gibt, müssen und wollen wir den Schutz bestmöglich stärken. Größere Menschenansammlungen sollten daher, soweit es geht, vermieden werden“, sagte Sozialdezernentin Monika Müller.

Ballett-Company aus Hongkong sagt Auftritt ab

Im Scharoun Theater Wolfsburg fällt eine geplante Ballett-Vorstellung am 24. März mit der City Contemporary Dance Company aus Hongkong aus, „aus Rücksichtnahme auf alle Beteiligten, vom Besucher, Veranstalter, und dessen Personal bis hin zu TänzerInnen und Team des Ensembles CCDC“, hieß es vom Veranstalter. „Der Preis für bereits gekaufte Eintrittskarten wird zurückerstattet, Abonnenten erhalten einen Gutschein“, teilt das Scharoun Theater mit.

Auch die Ostfalia-Hochschule trifft Sicherheitsmaßnahmen und schreibt auf ihrer Homepage: „Der reguläre Studienbetrieb wird zunächst ohne Veränderung wie geplant weitergeführt. Veranstaltungen, die nicht dem Studienbetrieb zuzurechnen sind (...) wie Kongresse, Messen, Tagungen, Vorträge, werden ab sofort abgesagt.“

Ostfalia in Wolfsburg: Der Studienbetrieb läuft normal weiter, aber alle anderen Veranstaltungen in der FH werden gestrichen. Quelle: Boris Baschin

Am Dienstagmittag teilte der VfL mit, dass das Europa-League-Spiel nun doch vor leeren Rängen ausgetragen wird. VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher sagte: „Wir bedauern diese Entscheidung, wollen aber in größtmöglicher Fürsorge und im Sinne aller Beteiligten handeln.“

UEFA Europa League: Das Spiel des VfL am Donnerstagabend gegen Donezk wird vor leeren Rängen stattfinden. Quelle: Boris Baschin

Veranstalter Undercover, der häufig mit Events im CongressPark oder im Hallenbad gastiert, hingegen will seine Veranstaltungen bislang nicht absagen und teilt auf seiner Homepage mit: „Die Veranstaltungen finden wie geplant statt. Die vorliegenden Informationen geben aktuell keinen Anlass, den Veranstaltungsbetrieb einzuschränken.“

Die Autostadt in Wolfsburg: Hunderte Gäste kommen täglich – ein Arbeitskreis überprüft jede Veranstaltung. Quelle: Boris Baschin

Die Autostadt teilte mit: „Als Veranstaltungsort, an dem täglich viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen aufeinandertreffen, verfolgen wir die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus mit höchster Aufmerksamkeit.“ Man habe einen Arbeitskreis eingerichtet und prüfe jede geplante Veranstaltung sorgfältig.

