Hebammen müssen neuerdings studieren. Doch obwohl die Ostfalia-Hochschule sich bereiterklärt hatte, einen solchen Studiengang anzubieten, gibt es jetzt schlechte Nachrichten für Wolfsburg. In der Stadt wird es in naher Zukunft Hebammenstudium geben. Das hat jetzt das Landeswissenschaftsministerium erklärt.

Absage: Doch kein Hebammenstudium an der Ostfalia in Wolfsburg

