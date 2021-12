Das Abrahamforum ist eine im Jahr 2014 gegründete Arbeitsgemeinschaft von jüdischen, christlichen und islamischen Gemeinden in Wolfsburg. Die Vertreter stehen in engem Austausch mit dem Ziel, den Dialog zwischen den Religionen zu fördern und die interkulturelle Vielfalt in der Stadtgesellschaft zu gestalten. Der Zusammenschluss steht für die Religionsfreiheit und ein friedliches Miteinander. Der Name verweist auf die biblische Figur Abraham, der von Juden, Christen und Moslems als Ahnherr und Urbild ihres Glaubens verehrt wird.