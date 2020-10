Wolfsburg

Ungewohnt viel Betrieb herrschte am Sonntagvormittag auf dem Allersee in Wolfsburg: Wanderkanuten, Rennboot- und Drachenbootfahrer waren auf dem Wasser unterwegs. 27 Mitglieder des Wolfsburger Kanu-Clubs beendeten mit dem Abpaddeln eine deutlich schmalere Saison als üblich. Fast alle sportlichen Wettbewerbe wie der Wolfsburger Drachenboot Cup mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dabei hatten sich die Kanuten für die Club-WM in Frankreich qualifiziert, die Drachenboot-Fahrer wollten bei der Europameisterschaft in Kiew antreten.

Bildergalerie vom Abpaddeln auf dem Allersee:

„Sportliche Wettbewerbe wurden entweder gestrichen oder fanden nur sehr vereinzelt unter rigorosen Maßnahmen statt“, wie Vereinsvorsitzender Oliver Paprotny erklärte. Einige Mitglieder seien stattdessen auch auf andere Sportarten ausgewichen, beteiligten sich etwa am virtuellen Wolfsburger Marathon. Weniger beeinträchtigt waren die Wanderkanuten. Carsten Knolle etwa sammelte insgesamt 1600 Kilometer im Fahrtenbuch. Und auch dem Abpaddeln auf dem Allersee stand die Pandemie nicht im Weg.

Von Christian Opel