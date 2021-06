Wolfsburg

Über Wolfsburg wabert schon im Juni die erste Hitzewelle des Jahres mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. Für etwas Abkühlung könnte man zwar seinen Kopf in den Kühlschrank stecken – das dürfte aber nur kurz helfen und die Haltbarkeit der Lebensmittel wiederum etwas mindern. Es geht auch einfacher. Zum Beispiel mit einem Spaziergang im Stadtforst. Durch die Verdunstung der Bäume ist der Wald so etwas wie eine natürliche Klimaanlage.

Aber auch in der VW-Stadt gibt es lauschige Plätzchen, wo eine kühle Brise weht. Am Mittellandkanal zum Beispiel oder am Allersee sorgten große Wasserflächen mit dem gleichen Effekt für einen Hauch von Erfrischung. Garantiert schattig ist es auch unter dem Phaeno. Zwischen dem Beton des markanten Bauwerks weht eine kühle Brise.

Bildergalerie von den coolsten Orten in Wolfsburg:

Zur Galerie Die Thermometer in Wolfsburg klettern deutlich über die 30-Grad-Marke. Hier sind Tipps für ein paar coole Orte.

Die Nachfrage in den Freibädern der Stadt zieht an

Wer sich mit einem Sprung ins Wasser abkühlen will, muss sich sputen, denn die Nachfrage nach Zeitfenstern in den Freibädern der Stadt steigt. Je früher man bucht, desto größer die Erfrischung. Am Donnerstagvormittag betrug die Wassertemperatur im VW-Bad 25 Grad Celsius. „Das heizt die Sonne bis heute Abend noch um ein halbes Grad auf“, weiß Badleiterin Uta Honisch aus Erfahrung.

Wer es extrem mag, kann in Fallersleben die Kältekammer vom Minus-85-Grad-Studio buchen. Der Name ist Programm: In der Kammer hat die Luft erfrischende Minus 85 Grad Celsius. Bei einer gängigen Kältetherapie bleibt man drei Minuten in der Kältekammer – das sollte reichen, um für eine Weile kühlen Kopf zu bewahren.

Von Christian Opel