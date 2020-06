Seit Monaten dürfen keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, daher startet die Veranstaltungsbranche mit der Aktion „Night of Light“ einen Hilferuf. In Wolfsburg beteiligt sich der CongressPark an dem Protest und illuminiert sein Bauwerk mit rotem Licht. Wolfsburger Veranstalter begrüßen diesen Protest.