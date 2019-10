Wolfsburg

Fahrgäste des Bahnunternehmens Abellio müssen sich in der kommenden Woche auf längere Fahrtzeiten auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Magdeburg einrichten. Wegen Gleisbauarbeiten werden die Züge der Regionalbahnlinie RB 36 in den Nächten von Montag bis Samstag jeweils von 22 Uhr bis 0.15 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Rätzlingen und Haldensleben ( Sachsen-Anhalt) durch Busse ersetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Längere Reisezeit einplanen

Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse sollten sich Fahrgäste auf längere Reisezeiten einrichten, hieß es. Reisende mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Radfahrer sollten nach Möglichkeit darauf verzichten, ihre Fahrräder mitzunehmen.

Von dpa