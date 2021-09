Ab heute läuft das Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg

Es wird wieder zünftig: Der Oktober steht vor der Tür und somit auch das traditionelle Oktoberfest auf dem Hugo-Bork-Platz. Festwirt André Voss lädt in Zusammenarbeit mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vom 30. September bis zum 9. Oktober 2021 zur Gaudi in die Wolfsburger Innenstadt ein. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregelungen statt.

Die Besucherinnen und Besucher können sich täglich von 11 bis 19 Uhr auf bayrische Spezialitäten, festliche Atmosphäre und ein stimmungsvolles Musikprogramm im Festzelt freuen. Am Donnerstag, 30. September, und Freitag, 1. Oktober, tritt ab 15 Uhr DJ Sven Gabriel auf. An den Samstagen, 2. und 9. Oktober, will die Band „Dick und Durstig“ jeweils ab 15 Uhr für gute Laune sorgen. Auch Kinder können sich bei einer Fahrt auf dem Karussell vergnügen und auf einen Stand mit Süßigkeiten freuen.

Im Festzelt gilt die 2G-Regel

Für den Zutritt zum Festzelt gilt die 2G-Regel. Besucherinnen und Besucher ab 15 Jahren müssen am Eingang den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung vorlegen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren benötigen keinen Nachweis.

Beim Betreten des Festzeltes müssen die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten digital über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular angeben. „Mit dem Oktoberfest bringen wir zusammen mit unserem Partner bayrisches Flair und Wies’n-Stimmung in die Wolfsburger Innenstadt“, freuen sich Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG.

