Ab Montag 3G im Wolfsburger Rathaus und in den Sprechstellen

Stadtmitte

3G im Wolfsburger Rathaus: Ab Montag, 6. Dezember, dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.

Die 3G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Hier wird die Kontrolle von den Beschäftigten vor Ort durchgeführt.

Weilmann: „Bestmöglicher Schutz für Mitarbeitende und Bürgern“

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „In Anbetracht der derzeitigen Infektionslage möchten wir sowohl für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die in die Rathäuser kommen, den bestmöglichen Schutz gewährleisten.“

Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht einen negativen Corona-Test

Die Maßgaben der Testpflicht im Rahmen von 3G richten sich dabei nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Sofern kein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorliegt, wird ein negativer Test-Nachweis benötigt:

- Ein PoC-Antigen-Test (Schnelltest) bzw. ein Selbsttest unter Aufsicht muss durch die testende Einrichtung/ die offiziell kontrollierende Person bestätigt sein und ist nach Probeentnahme 24 Stunden gültig.

- Ein PCR-Test zum Nachweis darf nicht mehr als 48 Stunden vorher vorgenommen worden sein.

Der öffentliche Zugang ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr möglich.

Von der Redaktion