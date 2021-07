Die Haupt-Urlaubszeit ist da. Und nicht jeder kann oder möchte die Ferien weit weg der Heimat verbringen. Bei der Aktion „AZ/WAZ on Tour“ gibt es viele nette Orte vor der Haustür zu entdecken – allerdings nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad zu verschiedenen Betrieben, die sich mit Sonderaktionen an „AZ/WAZ on Tour“ beteiligen. Und zu gewinnen gibt es auch was.