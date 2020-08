Wolfsburg

Eine junge Stadt ohne Vergangenheit und Tradition – so wird Wolfsburg im Allgemeinen gesehen. Doch in Alt-Wolfsburg, rund um das Schloss, trifft man an jeder Ecke auf Geschichte. Bei einem Rundgang stößt der Spaziergänger auf imposante Bauten, prächtige Gärten und überschreitet im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen.

Unser – zugegebenermaßen distanztechnisch kurze – Rundgang beginnt am Parkplatz neben dem Schloss. Von dort ist es nur ein kurzes Stück, bis man vor dem imposanten Bau im Stil der norddeutschen Renaissance steht und die Fassade bewundert. Und doch hat man bereits die erste Ländergrenze überschritten. Denn während der Parkplatz jenseits der Schloßstraße früher zu Hannover gehörte, befand sich das Schloss in einer preußischen Exklave.

Ein erster Blick auf das Bauwerk muss vorerst genügen. Wir lassen es zunächst links liegen und begeben uns in die angrenzenden Wirtschaftsgebäude in die Räume des Stadtmuseums (1). Denn dort erfahren wir mehr über die Baugeschichte des über 700 Jahre alten Schlosses, seine Bewohner, aber auch über die Geschichte der nach dem Schloss benannten Stadt. Errichtet etwa wurde die Burg von den Rittern aus dem Geschlecht derer von Bartensleben. Das Wappen der von Bartenslebens prangt noch immer über dem Schlossportal: Der Wolf im Wappen gab auch der Burg und so schließlich der Stadt ihren Namen.

Ein Rundgang durch Alt-Wolfsburg in Bildern:

Imposante Bauten, prächtige Gärten

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts waren die Schlossherren die Grafen von der Schulenburg. Ihre Wolfsburger Linie begründete die Ehe der Erbtochter Anna Adelheit Catharina aus der Familie derer von Bartensleben mit Adolf Friedrich Reichsgraf von der Schulenburg. Auch ein Porträt von Anna Adelheit ist im Museum zu bewundern.

Nachdem der Wissensdurst gestillt ist, geht es in den Barockgarten (2) genau gegenüber des Schlossportals – wieder auf hannoverschem Gebiet. Ein alter Grenzstein gegenüber des Eingangs zeugt von der Gebietstrennung. Eine mächtige Eiche ziert den Eingang des Barockgartens. „Sie ist gepflanzt wurden, als Anna Adelheit gestorben ist und damit über 250 Jahre alt“, verrät Museumspädagogin Nicole Trnka. Der erhaben wirkende Barockgarten gehört zu ihren Lieblingsplätzen. Er ist zwar nicht mehr im Original erhalten, aber im typisch geordneten Stil mit geometrischen Formen gehalten. Mehrmals im Jahr wechselt die Bepflanzung. „Da bietet sich auch eine Führung mit der Nase an“, sagt sie.

Vom Barockgarten schlendern wir die Schloßstraße hinunter. Hier befanden sich früher zahlreiche Wirtschaftsgebäude. Besonders auffällig: Die prächtige St. Marien-Kirche (3). Sie wurde zunächst als kleine Kapelle 1434 erbaut und später mehrfach umgebaut – unter anderem weil sie im 30-jährigen Krieg stark beschädigt wurde. Die prächtige klassizistische Fassade entstand zwischen 1825 und 1830. Und auch im Inneren gibt es viel zu entdecken. So befindet sich hier eine Grabstätte der Herrschaftsfamilien von Bartensleben und von Schulenburg und auch eine historische Orgel.

Rundgang durch die Geschichte

Neben der Kirche steht das alte Pfarrhaus. Hier versteckte sich einst Hoffmann von Fallersleben während der Wirren der deutschen Revolution. Geht man noch wenige Meter weiter passiert man in Höhe des Hotels „Alter Wolf“ die historische Grenze zu Braunschweig. „Auch damals war das Hotel schon ein Gasthaus mit einer Grenzstation“, weiß Trnka.

Gegenüber des Hotels betreten wir wieder Preußen und den Schlosspark (4), der als Englischer Garten bereits vom Sohn Anna Adelheits angelegt wurde. Obwohl nahe der Bundesstraße findet man hier eine grüne Oase. Statt Autolärm nur Vogelgezwitscher. Zahlreiche exotische Bäume – vom Gingko bis zum Mammutbaum – lassen sich auf den rund 26 Hektar entdecken. Von der großen Liegewiese aus blickt man direkt auf den Herrschaftsflügel des Schlosses.

Das sollten Sie wissen: Wichtige Infos zum Tag in Alt-Wolfsburg Wer seinen Spaziergang verlängern möchte, kann bequem unter der B 188 durch in den Allerpark schlendern. Dort warten zahlreiche weitere Freizeitmöglichkeiten auf die Besucher. Wie wäre es etwa mit einer Abkühlung im Allersee? Anfahrt: Das Schloss Wolfsburg lässt sich bequem über die Schloßstraße erreichen. Dort stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Alternativ kann man auch am Allerpark parken und sich dem Schloss unter der B 188 hindurch von Süden aus nähern. Einkehren: Direkt am Schloss befindet sich das Café und Restaurant Schlossremise in der alten „Garage“ der Herrschafts-Kutschen. Geöffnet hat die Schlossremise wochentags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr sowie samstags von 17.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr. Montag ist Ruhetag. Auf jeden Fall: Ein Besuch im Stadtmuseum und in der städtischen Galerie lohnt sich. Das Museum hat wochentags (außer Montag) von 10 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet und bietet tiefe Einblicke in die Stadtgeschichte. Zurzeit sehenswert: Eine Sonderausstellung mit Aufnahmen eines Wolfsburger Hobbyfotografen aus den 50er und 60er Jahren. Die städtische Galerie hat außer montags ebenfalls täglich geöffnet. Hier gibt es regelmäßig interessante Ausstellungen zu bewundern. Derzeit zu sehen: Eine vom Berliner Künstler Michael Müller kuratierte Ausstellung von Werken aus dem „Informel“, bei dem schon der Aufbau der Räume spektakulär ist. Auf keinen Fall: Nicht abschrecken lassen sollten sich die Besucher von dem erhabenen Anblick der Gärten. Sowohl der Barockgarten als auch der Schlosspark sind frei zugänglich. Auf der Liegewiese im Schlosspark ist sogar das Picknicken kein Problem – also Decke und Verpflegung mitbringen und die Sonne genießen.

Entlang der Wege spazieren wir gemütlich über eine Brücke über den früheren äußeren Wassergraben zum Schloss. Die Perle schauen wir uns nun von innen an. Über den Innenhof geht es in die Städtische Galerie (5) in den Räumen des herrschaftlichen Ostflügels. Dabei geht es durch den prächtigen Gartensaal mit seinem imposanten Gewölbe. Aber nicht nur die Räume begeistern: Die Galerie und der angrenzende Kunstverein haben immer wieder spannende Ausstellungen zu bieten, die den Rundgang durch Alt Wolfsburg auch kulturell zu einem Erlebnis machen.

Eine interaktive Karte zum Rundgang:

